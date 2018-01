Forkjølelse satte Bjørgen tilbake

Sport

Av Egil Sæther

Langrennsdronningen pådro seg en forkjølelse under starten av høydeoppholdet i Seiser Alm. Søndag tok veteranen en pause i OL-oppkjøringen for å gå 10-kilometeren i Seefeld, men reiste så umiddelbart tilbake til sitt høyderegime.

Bjørgen hadde en relativt tung dag i den forholdsvis lette løypa i Seefeld. Langrennsdronningen fra Rognes så tidlig seig ut i kroppen og måtte jobbe hardt for å henge med tetgruppa allerede på den andre runden.

Bjørgen skjerpet seg mot slutten og plukket flere plasseringer. Til slutt ble det femteplass for et av Norges aller fremste gullhåp under vinterlekene i Pyeongchang. I mål var hun slått av vinneren Jessica Diggins med 16,7 sekunder.

– Jeg har slitt med et vanlig forkjølelsesvirus i øvre luftveier. Jeg var et par dager av (trening), og så har jeg kun trent rolig etter det, sa Bjørgen til NTB etter målgang.

Hun er imidlertid ikke nevneverdig bekymret, kun to uker før OL starter i sørkoreanske Pyeongchang.

– Jeg prøvde meg ut på førsterunden, men kjente at jeg ikke hadde mer å gi. Jeg måtte jobbe med meg selv, men jeg klarte å ta meg sammen på slutten og synes ikke dette er avskrekkende, sa hun til NTB.

Nå reiser hun altså tilbake til Seiser Alm og konsentrerer seg om å finne overskudd.

Heller ikke landslagstrener Roar Hjelmeset er særlig bekymret for at forkjølelsen har satt Bjørgen for mye ut av spill før OL i Sør-Korea.

– Hun hadde noen dager i forrige uke uten trening, men jeg tror hun er bra i rute, sa han til NTB. (NTB)