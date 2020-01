Fordel Johaug opp monsterbakken

Av Egil Sæther

VAL DI FIEMM: Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk et nytt godt løp etter seieren fredag og gikk inn til 2.-plass bak sloveneren Anamarija Lampic på den klassiske sprinten. Med det hoppet Heming-løperen også til 2.-plass sammenlagt, tre sekunder bak Johaug som ble nummer elleve lørdag.

Johaug er nå storfavoritt til å ta sin tredje seier i Tour de Ski. Favorittstempelet ble ytterligere styrket ved at hun klarte å ta seg til semifinalen lørdag, noe som utløste et gledeshyl som ljomet over stadion.

– Det var veldig nervepirrende å se på. Semifinale er ikke hverdagskost for meg. Det var snakk om mange bonussekunder, og de er gull verdt, sa Johaug.

– Min styrke

Johaug sier selv at hun tidligere har hatt 30–40 sekunder til nummer to på avslutningsetappen i slalåmbakken Alpe Cermis.

– Jeg vet at jeg har en styrke i den bakken, noe annet vil være å lyve, så jeg ser lyst på morgendagen, sa Johaug, som finner seg i å ha favorittstempelet før søndagens fellesstart.

– Men man vet aldri og det skal gås. Dessuten er både Astrid (Uhrenholdt Jacobsen) og Ingvild (Flugstad Østberg) i form. Men jeg er jo en av favorittene. Hadde jeg sagt noe annet, hadde dere ikke trodd på meg, sa en storfornøyd Johaug.

Astrid er realist

Astrid Uhrenholdt Jacobsen mener søndagens avslutning blir beintøff og er realist med tanke på å kunne hamle opp med Johaug og de øvrige konkurrentene i toppen av sammenlagtlisten.

– Det er så tett, og har man en dårlig dag, så raser man nedover. Jeg skal ha en veldig god dag for å utligne at de andre er bedre enn meg. Det kan skje, men det gjelder å ikke ha for høye forhåpninger heller, sa Uhrenholdt Jacobsen til NTB.

Natalja Neprjajeva kunne med seier i sprintfinalen ha tatt over ledertrøyen i sammendraget, men falt rett etter start da skiene hennes krysset seg. Det gjør at Johaug fortsatt leder sammenlagt.

Østberg ikke fornøyd

Etter lørdagens sprint ble det altså 24 bonussekunder for Johaug og 22 for Østberg i Tour-sammendraget. Johaug leder dermed med 23 sekunder foran Østberg før avslutningsetappen søndag.

Østberg var misfornøyd i prat med sin trener foran TV-kameraene etter semifinalene.

– Jeg skulle vært litt mer offensiv på toppen der, det var ikke bra nok. Det var kjedelig, sa Østberg, som likevel la vekt på at det var morsomt å gå sprint, en øvelse hun tidligere har behersket meget godt.

Hun kom sist i det andre semifinaleheatet etter at Johaug kom sist i det første. Tiden til Johaug var bedre enn Østberg, og hun tok dermed to bonussekunder mer enn Østberg.

OBS! For første gang gås sisteetappen som fellesstart, ikke jaktstart med lederen først.

Stillingen før siste etappe:

1) Johaug 1.53.57, 2) Jacobsen 0.03 min. bak, 3) Neprjajeva 0.14, 4) Østberg 0.23, 5) Weng 0.47, 6) Ebba Andersson, Sverige 1.07, 8) Lampic 1.54, 9) Udnes Weng 2.11, 10) Katharina Hennig, Tyskland 2.28.

Øvrige norske: 15) Kalvå 3.45, 20) Haga 5.53, 25) Smedås 6.55.