Tidligere har det blitt fastslått at Toppserien for kvinnefotballen har en snittalder på bare 22 år, ifølge Espelund-utvalget. Kvinnelige fotballspillere velger tidlig å forlate Toppserien til fordel for utenlandske klubber eller ved å legge skoene tidlig på hylla. Dette mener Monica Knudsen stopper prosessen ved å heve nivået hos den kvinnelige toppfotballen i Norge.

– Jeg tenker det ville vært en fordel dersom flere spillere kunne være i Norge lenger, istedenfor å dra til utlandet, og vi har jo snakket lenge om at Toppserien har litt for lav snittalder, litt for mange unge spillere. Når de eldste på 24 [år], som ikke er gamle heller, forsvinner til utlandet så får du ikke jobbet like godt med det å heve nivået og få dem til å holde på lenger, sier Knudsen til Dagsavisen.

Slutter for tidlig

Spillere så unge som i 14-15-årsalderen debuterer i Toppserien, noe som gjør at de også forlater Toppserien tidligere. Likevel ser Knudsen også fordelene med å sende toppspillere ut til utenlandske klubber.

– Det er jo en mulighet for at spillerne holder på lengre ved å spille ute, ved at de får lønn og sånt, så jeg skjønner at når muligheten kommer så er det vanskelig å si nei til det, fortsetter hun.

Ifølge daglig leder for Toppserien, Hege Jørgensen, er hovedproblemet i norsk kvinnefotball at spillere slutter for tidlig med idretten og ikke den økende spillertransporten.

– Hovedproblemet er at for mange slutter for tidlig. Ofte når de er ferdige med å studere. Da har de ikke råd til å fortsette, forteller Jørgensen i en tekstmelding til Dagsavisen.

– At spillerne velger å gå ut til noen av de beste klubbene i verden, er selvsagt både positivt og negativt. Det gode med det for Toppserien er at de henter seg verdifull erfaring som de kan ta med seg hjem igjen når den tiden kommer, fortsetter hun.

Forlenge karrieren

Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, mener at økt spillereksport kan være både «positivt for landslaget» og «en utfordring på kort sikt for Toppserien».

– Utfordringen forsterkes ved at de beste nå i økende grad reiser ut i takt med satsingen i utenlandske klubber. Derfor må klubbene her hjemme og NFF jobbe for å bedre rammebetingelsene i toppserien slik at spillerne finner ligaen attraktiv, og kan forlenge karrieren sammenlignet med i dag, skriver Graff i en e-post til Dagsavisen. Videre mener han at det er viktig å være realistisk i forhold til økonomien til norsk toppfotball.

– Samtidig må vi innse at større fotballnasjoner og klubber har andre ressurser enn klubbene i Toppserien, fortsetter han.

Knudsen tror derimot at VM har hatt en god påvirkning på spillerne i Norge og har gjort dem enda mer motiverte til å prestere på høyt nivå.

– Jeg tror det er motiverende for alle, også de yngre, å se at det er en karrieremulighet i den grad som vi ser nå, så det tror jeg motiverer mange, sier hun til spørsmålet om VM har hatt en påvirkning på spillerne i laget. Videre tror hun den kvinnelige fotballtrenden «har kommet for å bli» og kommer til «å vokse videre».

Hyller Toppserien

Hege Jørgensen mener det er viktig å hylle utviklingsprosessen i Toppserien, og påstår at de kan ta æren for at norske talenter får kontrakter i utlandet.

– At noen går ut skal vi egentlig applaudere. Det er gjennom våre klubber, vår liga, at de har gjort seg attraktive nok for noen av verdens beste klubber, sier hun.

Neste sesong blir det satt inn nye tiltak for Toppserien, der ligaen blant annet skal bestå av åtte istedenfor tolv lag, og der aldersgrensen heves fra 14 til 15 år. Dette tror Knudsen at kan være positivt for nivået i Norge.

– Det blir ny ligaordning neste år med færre lag og omlegging av konkurransestrukturen, det vil jo også påvirke logistikken. Jeg er veldig tilhenger av den løsningen, sier hun.

VIF-kaptein og VM-stjerne for det Nederlandske landslaget, Sherida Spitse, er ikke bekymret for den økende spiller transporten og ser på det som en naturlig prosess.

– Selvfølgelig endrer det (nivået) seg, men jeg tror det kommer til å gå bra her i Toppserien. Spillere kommer og spillere går. Jeg har spilt her i noen år nå og det er i konstant endring, det går opp og ned, og det går helt fint, sier Spitse. Videre peker hun ut at det er viktig for spillere å dra til utlandet for å utvikle individuelle ferdigheter. Vålerenga spiller sin første seriekamp for høstsesongen pålørdag mot Sandviken.