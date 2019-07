OSLO (Dagsavisen): Regjerende verdensmester på 400 m hekk, Karsten Warholm, annonserte tirsdag i et pressemøte i Oslo at han nå har signert med Puma, etter flere måneder uten utstyrsavtale.

Etter flere tilbud, fra blant annet Nike, falt til slutt avgjørelsen på Puma med en avtale både 23-åringen selv og hans trener Leif Olav Alnes mener er det rette valget. Friidrettsstjernen la ikke skjul på følelsene og klarte ikke å gjøre noe annet enn å smile fra øre til øre under lanseringen.

– Jeg synes det er jævlig fett. Jeg er drit fornøyd med at vi har fått på plass en avtale som gjør at vi kan kjøre på de neste åra, at det er en partner som skal være her resten av karrieren, sier en fornøyd Warholm til Dagsavisen.

Også trener Alnes er fornøyd med avtalen. Spesielt er han positiv til Pumas motto «Forever Faster».

– Vi er kjempehappy. Personlig ble jeg veldig truffet av mottoet til Puma. Jeg så det og tenkte at det her er riktig, det er oss rett og slett. Du velger det så klart ikke bare på grunn av mottoet, men jeg kjenner den treffer, sier Alnes.

Pumas administrerende direktør i Norge, Bjørn Gulden, mener signeringen er i «verdensklasse».

– Det Karsten gjør er veldig, veldig unikt. Vi signerer ham som en verdensklasse utøver. Han kan bli en stor global stjerne, sier han.

Tok måneder

Den regjerende verdensmesteren i hekk har ventet flere måneder før avgjørelsen falt på Puma og har stått uten utstyrsavtale helt siden nyttår. Warholm mener at det var viktig å bruke tid til å utforske flere alternativer.

– Jeg tror ikke folk som ikke er inne i det vil skjønne viktigheten av det, når man skal ha det utstyret man trenger og den støtten man trenger for å satse. Det har jeg nå og det er helt nydelig, smiler han.

– Jeg har tatt meg seks måneder der jeg har brukt tida på det som trengs. Altså, jeg sjekket ut forskjellige selskap og prøvde masse forskjellig. Det er selvfølgelig mye bra på markedet, men samtidig med en gang jeg fikk møtt folk i Puma og hørte hva slags muligheter jeg hadde, kontraktene og bonusene, så var det ganske naturlig å falle på dem, fortsetter Warholm.

Starstrucked

23-åringen fikk gratulasjoner fra store verdensstjerner i en video vist under lanseringen, deriblant var verdens raskeste mann Usain Bol og Manchester Citys manager Pep Gardiola, samt flere store idrettsstjerner.

– Velkommen til Puma-familien, vi er glad for å ha deg med på laget. Vi får få deg over til Manchester på en kamp, enten i Champions League eller Premier League, sa Manchester City-manageren, noe som brakte frem et stort smil hos Warholm.

– Velkommen, Karsten! Du kommer til å elske dette, sa Bolt.

– Jeg blir helt starstrucked, uttalte Warholm etter videoen ble avsluttet.

Heller ikke den britiske dobbelte verdensmesteren og fire ganger europamester på 110 m hekk, Colin Jackson, holdt tilbake på komplimentene om Ulsteinvik-gutten.

– Han er en av de beste utøverne noensinne i Norge, sa han.

Ifølge NTB sikrer avtalen Warholm en god lønn og gjør at han blir en høyt prioritert utøver i form av spesialisering av utstyr.