STILLING: 0-0

KAMPSTART: 15.30

SISTE OPPDATERING KOMMER ØVERST.

26 min: Ajara aleine med keeper, men avblåst for andre gang på to minutter. Denne gangen for offside.

24 min: Gigantsjanse til Ajara Njoya som tar ned et innlegg og plutselig er aleine med keeper fra sånn fire-fem meter. Men avblåst, tilsynelatende for hands.

22 min: Vålerengas supportere synger "hører dere bønda nå?". Og det gjør vi ikke. Det har faktisk ikke vært antydning til sang fra LSK-supporterne en eneste gang så langt i kampen.

20 min: Der har LSK en avslutning på hodet fra fem meter. Kjempesjanser begge veier. Dette begynner å bli moro!

18 min: Og derr fikk jaggu Vålerenga inn tre gode angrep på rappen. Bra skuddmuligheter, men alle blir blokkert. Dette er første gang Vålerenga presser skikkelig.

16 min: Vålerenga sliter litt med å få i gang angrepet. Men nå kom kampens første corner, for Vålerenga. LSK gjør et bytte på grunn av skade.

9 min: Kampens første skikkelige målsjanse kom til LSK. Overgang, og hele høyresida til Vålerenga var et helt annet sted enn på høyresida. Skuddet gikk over mål.

4 min: Vålerenga har snudd litt på formasjonene i dag, ser det ut til. Med Ajara som en slags tier, har de rotert litt på trekanten på midten. 4-2-3-1, kan vi kalle det tror jeg.

2 min: Lillestrøm får første skudd på keeper, sjøl om det ikke var noe særlig til skudd. Enkelt plukka ned. Men LSK har mest ball nå helt i starten.

0 min: Og kampen er i gang. Vålerenga spiller fra høyre, sett fra min tribune. Og med ryggen mot Gaza, for de som fortsatt kaller VIF-klanens gamle tribune for det.

15.30: OK, det er litt stas.

15.17: Vålerenga synger Vålerenga Kjerke, da. Det er ikke bare litt finere. Begge lag har fått rundt 50 tilskuere, og de sitter på hver sin side av den gamle Norsk Tipping-tribunen.

15.15: Fra høyttaleranlegget spilles "Jenter som kommer". Altså. Hva er i veien med folk som finner på sånt?

15.05: For en skarve Vålerenga-fyr er det fryktelig lenge siden sist besøk på Ullevål Stadion. Ikke siden VIF flytta hjem til Intility har det vært særlig mange legitime grunner til å ta turen. Damenes cupfinaler har jo også vært forvist til stakkarslige høl som Telenor Arena og denslags. Endelig spiller damene cupfinale der de skal spilles.

Og kanskje det er på tide for Vålerenga å oppdatere den gamle sangen fra 2003 ellerno, hvor man synger om å bare reise til Oslo Vest en gang i året, for å hente Haralds pokal. Det burde jo være to ganger i året. Menmen. Menna kan ikke få alt, heller.

15.00: Yo og velkommen til Dagsavisens liveblogg fra cupfinalen mellom Vålerenga og LSK Kvinner på den vakre luciasøndagen i det praktisk talt perfekte (i hvert fall i Vålerenga-sammenheng) år 2020.

Kampen begynner 15.30, og Vålerenga stiller med sitt beste kvinnskap. Det betyr at danskene er tilbake fra karantene, så Stine Ballisager Pedersen tar sin faste plass på venstrebacken. Rikke Marie Madsen starter på topp, og har i hvert fall fra start dunka årets toppskårer i Toppserien, Ajara Njoya, ned på midtbanen.

Ellers spiller stort sett alle de største profilene. Dejana Stefanovic og Sherida Spitse burde ha kontroll på midten, og Celin Bizet Ildhusøy er på kant. Synne Jensen, Ingibjörg Sigurdardottir, Andrine Timter. Catherine Bott. Og Jalen Tompkins i mål, Rikke Nygard og Sigrid Heien Hansen på benken. Joda, dette burde være mulig å få til å fly langt høyere enn noen kanarifugler fra Romerike kan.

