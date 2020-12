Av Lars Eide

Det opplyser Jerv-trener Arne Sandstø i en SMS til NTB.

Kampen ble torsdag satt i gang like etter klokken 13.15, men stoppet etter ett minutt. Minuttet etter forlot spillerne banen. Åsane opplyste til Bergensavisen at kampen ble utsatt på ubestemt tid.

Dommer Harald Røvig Sletner sitter for øyeblikket i garderoben i Grimstad og venter på hva som skal skje med den avbrutte kampen. Han og hans dommerteam sier banen så bedre ut en time før kampstart, om hvorfor kampen ble satt i gang bare for å bli avbrutt like etterpå.

– Min vurdering var at da vi ankom stadion før vi skulle varme opp, var den bedre og spillbar. Når vi setter i gang kampen, ser vi at det bare har blitt verre etter alt arbeidet med å fikse banen. Det var ikke forsvarlig å spille, ser vi når vi setter i gang, sier Sletner til NTB.

Åsane-leiren var av en annen oppfatning i minuttene opp mot kampen.

– Det er helt uaktuelt for oss å slippe spillerne ut på denne banen, sa oppmann og lagleder Odd Krister Føllesdal til BA før kampen som skulle begynt klokken 13.

– Det går ikke

Klokken 13 ble Jervs lag lest opp av speakeren på banen, men ingen spillere var å se på den til dels grønne og brune gressmatten. To Åsane-spillere var ute på gresset og prøvde å spille noen pasninger seg imellom, men ballen trillet ikke lenge før den stoppet helt i overvannet.

Det foregikk samtaler på klubbkontoret til Jerv, og Åsane krevde at kampen skulle flyttes.

– Vi kan ikke spille på denne banen. Det går ikke. Vi vil flytte kampen, bekreftet Føllesdal.

Klokken 13.10 var Åsane-spillerne fortsatt ikke å se ute på gresset, heller ikke Jerv-spillerne. Kun mannskaper ute på gresset for å fjerne så mye vann som mulig. Jervs speaker opplyste at det blir kamp, men at publikum måtte smøre seg litt med tålmodighet.

– Det tåler vi

– Dommerne har sagt at det blir kamp, og vi er klare som bare F, vi. Det er gress, 10. desember og regn, så at det er bløtt, det tåler vi, sa Jervs daglige leder til Eurosport.

Åsane spiller for å sikre seg kvalifiseringsspill til Eliteserien, mens Jervs plass i divisjonen ennå ikke er trygg.

Arendals hjemmebane (kunstgress) har blitt brukt som Jervs reservearena tidligere, men også der skal det være for mye overvann. Starts hjemmearena kan også være et alternativ.

Starts daglige leder Christopher MacConnacher bekrefter til NTB at klubbene har forhørt seg om å spille i Kristiansand. 1. divisjon skal etter planen avsluttes 13. desember før det settes i gang med kvalifiseringsspill. Dermed ligger det an til at torsdag eller fredag er siste aktuelle datoer før serieavslutningen.