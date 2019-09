Så sitter vi her igjen. Det har begynt å bli kjølig om morran, det begynner å bli litt tidligere mørkt. Det er ikke skikkelig høst enda, men sommervarmen har nok kapitulert for i år. Snart begynner trærne å skifte farge. Høstsesongen er tida da man får flomlyskamper, fukt i (kunst)gresset, og serien drar seg til.

I Vålerenga betyr det at vi er hekta av i serien. Ifølge de som mener de kan sånt, så er august en grusom måned for klubben. Det var det i alle fall denne gangen. Vi avsluttet vårsesongen med 6–0 over Bodø-Glimt og 4–1 over Haugesund, men da serien startet opp igjen klarte vi bare to poeng på fem august-kamper. Sist et grusomt 0–4 tap for samme Bodø-Glimt.

I fjor tok vi faktisk sju poeng på fire kamper i august, og slo blant annet Tromsø 3–0 og Brann 2–0. I 2017 ble det ett poeng på tre kamper. I 2016 spilte vi hele fem kamper og vant fire av dem. Allikevel er det en gjengs oppfatning at august er tida da Vålerenga kollapser, og vi mister taket på serien. Kanskje fakta er at det er lenge siden vi var med helt der oppe til å begynne med.

For ikke lenge siden meldte denne spalta at vi lå historisk godt an. Nå er vi nede på vår sedvanlige sjuende plass, med 11 poeng opp til medalje. Og åtte poeng til kvalik. Så hva skjedde? Vel, for det første har vi skader på flere viktige spillere. Først kaptein og midtstopper Jonatan Tollås Nation, og senere brakk Herolind Shala armen. Og Chidera Ejuke ble solgt i sommer.

Dessverre er vi ganske skjøre, i likhet med de fleste lagene i Norge. Vålerenga kan ikke handle landslagsspillere på løpende bånd slik Rosenborg kan. I tillegg må det sies at hele laget ser ut til å ha fått en downperiode. Med ti kamper igjen kan vi nok konkludere med at drømmen om Europa glipper også i år. Så da er det bare å gi beng i å gå på stadion da eller? Vel, nei. Jeg gir ikke opp. Jeg kommer til å følge Vålerenga uansett hvordan det går. Og kom ikke her og si at 1–1 kampen mot Rosenborg ikke var underholdende. Vi er vant til å bli bortdømt mot Rosenborg, men denne gangen var de rett og slett for usportslige regelrett voldelige. Det ble bare ett rødt kort på de, de skulle hatt to eller tre. Men det viktigste er at gutta ikke lot seg pille på nesa. Sam Adekugbe hadde Akintola så langt ned i baklomma at sistnevnte ble byttet ut til pause. Landslagsspiss Søderlund ble nøytralisert av Lædre Bjørdal, og da de satt på nyinnkjøpte landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen, med fortid i Vålerengas junioravdeling, så ble han tatt ut av samme spiller.

To stolpetreff og flere store sjanser til tross, det ble «bare» 1–1 mot «hele Norges» Rosenborg. Det er ikke ofte man går fra en kamp mot RBK skuffet over at man ikke vinner. Mentaliteten gutta viste i den kampen må vi se mer av utover høsten. Vi skal møte LSK på Åråsen, og vi skal blant annet ha Stabæk, Brann og Molde hjemme. Førstnevnte et lag jeg gjerne sender ned, og de to andre to lag jeg mer enn gjerne ødelegger sesonginnspurten for. I flomlyset på Intility Arena.

Vi er seks poeng fra fjerdeplassen, som var Deilas mål for sesongen. Høstjakta er ikke over.

