FIS holder døren stengt – åpner ikke for russisk deltakelse i OL

Det er klart etter et digitalt styremøte i forbundet tirsdag. Der ble det besluttet å opprettholde den flere år lange utestengelsen, bekrefter FIS i en pressemelding.

– FIS-styret besluttet ikke å fasilitere deltakelse for utøvere fra Russland og Belarus som nøytrale utøvere (AIN) i FIS-kvalifiseringskonkurranser for OL og Paralympics, står det.

– Den internasjonale olympiske komités AIN-regime er etablert som en mulig vei for utøvere fra Russland og Belarus til deltakelse i OL, der hvert internasjonale særforbund er ansvarlig for avgjørelsen om hvorvidt utøverne skal få delta i kvalifiseringen.

Norges skipresident Tove Moe Dyrhaug sitter i FIS-styret. Hun varslet i forkant av tirsdagens møte at hun ville argumentere for at Russland fortsatt skulle nektes innpass.

Glad og lettet

– Jeg er glad og lettet for at flertallet fortsatt ønsker utestengelse. Det var ulike oppfatninger og gode diskusjoner. Det er et vanskelig spørsmål, men det endte med et flertall, sier Dyrhaug til NTB.

– Dagens beslutning er en seier for alle som tar avstand fra Russland handlinger. Det er en langvarig krigføring som fortsatt er der, og da kan man ikke belønnes med deltakelse i OL.

Russland og Belarus har vært utestengt fra skiidretten siden den russiske invasjonen av Ukraina i 2022, og siden har de jobbet hardt for å bli tatt inn i varmen igjen.

FIS-president Johan Eliasch har lenge vært klar på at han ønsker russerne tilbake som nøytrale utøvere. Det er i tråd med linjen til IOC, og mange trodde at FIS-styret ville følge etter.

I Eliaschs hjemland Sverige har samtidig langrennsstjernen Linn Svahn åpnet for OL-boikott hvis hun får russiske konkurrenter i løypa i Val di Fiemme.

Klæbo: – Riktig beslutning

Johannes Høsflot Klæbo er i likhet med Dyrhaug glad for tirsdagens FIS-vedtak.

– Jeg mener at dette er en riktig beslutning. Jeg mener, og har ment lenge, at russerne ikke bør slippes inn så lenge krigen i Ukraina pågår, sier han til NRK.

Sveriges skiforbund ønsker også avgjørelsen velkommen.

– FIS-beslutningen er helt på linje ved vår holdning. Idretten har en sterk røst og et ansvar. Gjennom å stå opp for våre meninger, viser vi hva idrett virkelig handler om: Fellesskap, demokrati og rent spill, sier generalsekretær Pernilla Bonde i en pressemelding.

Flere norske langrennsprofiler har overfor NTB hyllet Svahns ståsted, men har samtidig uttrykt skepsis til å følge den samme linjen.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum har gått så langt som å si at han tror boikott kan være veien å gå om russerne skulle slippes inn igjen.

– All den tid idrett er et viktig propagandaapparat for Russland, så tenker jeg jo at boikott fungerer, sa han til NTB nylig.

Russland-spørsmålet var oppe også på det forrige styremøtet til skitoppene i FIS. Den gang skal uenigheten ha vært så stor at det var umulig å komme til en konklusjon.

En beslutning i saken ble derfor utsatt til tirsdagens digitale seanse.

Ja fra Paralympics

Det har på flere hold vært bevegelse i spørsmålet om russisk deltakelse den siste tiden. Nylig vedtok Den internasjonale paralympiske komité (IPC) å oppheve alle restriksjoner mot Russland og Belarus.

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai var blant dem som reagerte svært sterkt på beslutningen.

Fortsatt er det imidlertid opp til de ulike internasjonale særforbundene å avgjøre om Russland og Belarus skal delta som nasjon eller må sende nøytrale utøvere til Paralympics neste år.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka siste helgen i november. OL avvikles i februar neste år.