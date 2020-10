FIS banker inn «normal» langrennssesong i verdenscupen – flytter Drammen-sprinten til Oslo

Programmet ble spikret i et digitalt møte fredag ettermiddag, og det blir etter all sannsynlighet vedtatt som oppsatt i FIS' styremøte 9. oktober.

Det var Norges Skiforbund som foreslå at den tradisjonelle Drammen-sprinten flyttes til Oslo kommende sesong. Det er anbefalt at sprinten legges til fredag 12. mars, dagen før kvinnenes tremil i Holmenkollen og to dager før mennenes femmil samme sted.

Helgen etter er det lagt opp til verdenscupfinale i Beijing. Det blir en test før OL i 2022 samme sted.

Før jul blir det fire verdenscuphelger i Ruka, Lillehammer, Davos og Dresden.

Tour de Ski arrangeres fra 1. til 10. januar i Val Müstair, Toblach og Val di Fiemme.

Etter jul er det lagt opp til renn i Ulricehamn, Lahti og Falun. Helgen før VM-start i Oberstdorf blir det to konkurranser for hvert kjønn i Nove Mesto i Tsjekkia.

Helgen 6.-7. februar er åpen. Den kan benyttes som reserveløsning om det må avlyses renn annet sted tidligere i sesongen.