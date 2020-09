Finnene vil stoppe fluorforbudet i langrenn

Det er blitt utsettelser rundt å få fram testapparatet som skal spore eventuell fluor på skiparene. Det skulle vært klart for noen uker siden, men er ikke det. Flere nasjoner, også Norge, er bekymret over situasjonen.

Det er bare vel to måneder til verdenscupsesongen starter.

– Det begynner å bli dårlig med tid. Vi kan ikke risikere løpernes rettssikkerhet, sier den finske smøresjefen Martin Norrgård til SVT.

– Vi tenkte at vi kunne gjennomføre et totalt fluorforbud også på de største nasjonale konkurransene. Nå ser vi for oss at løpere kan gå med fluor på et nasjonalt løp og uten internasjonalt. Det blir en suppe, sier Norrgård videre.

Smøresjefen er åpenbart oppgitt.

– Hvem skal ta ansvaret dersom en ski viser seg å ha gammelt fluor på seg? Vi motsetter oss ikke FIS' linje, men vi må få dette til slik at alt blir riktig. Det kan ikke være riktig om testutstyret er klart to uker før verdenscupåpningen, sier han.

En samling for smørere og test-personell i FIS-regi ble nylig avlyst. FIS står på sitt og mener at testapparatet skal være i funksjon i tide til å få gjort det som trengs før sesongåpningen.

Styret i Norges Skiforbund (NSF) vedtok i sommer at fluorforbudet utvides til å gjelde alle klasser og konkurranser i Norge. Et norsk forbud forelå i alle klasser opp til 16 år allerede fra forrige sesong.

Fluorforbudet er et signal fra FIS om at forbundet ikke ønsker å bruke produkter som viser seg å være helsefarlige, også for servicefolket. Hensyn til miljøet er også en del av begrunnelsen.