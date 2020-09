Festfotball ga målfest mellom Liverpool og Leeds

Leeds var en av Englands største klubber i lang tid før det endte med nedrykk i 2004. Lørdag serieåpnet hvittrøyene borte mot forrige sesongs suverene seriemester Liverpool. Det så lenge ut til å gå mot en nesten perfekt retur før Mohamed Salah satte inn 4-3 til Liverpool på en straffe to minutter før full tid.

Salah (2) og Virgil van Dijk scoret tre mål i første omgang, men Liverpool ledet bare med ett etter Leeds-mål fra Jack Harrison og Patrick Bamford. I 2. omgang så Mateusz Klich ut til å bli den store helten for Leeds da han sikret 3-3 og tilsynelatende ett poeng.

Men Mohamed Salahs straffescoring to minutter før full tid ødela comebackfesten og ga i stedet Liverpool en trepoenger i sesongens første kamp. Med 22-5 i avslutningsstatistikken var det kanskje fortjent.

Liverpool-manager Jürgen Klopp gliste fra øre til øre da han ble intervjuet av TV 2 etter festforestillingen.

– Det er skuffende at fansen ikke fikk være her, for begge lag leverte. Jeg kan ikke se for meg hvordan det ville vært med fans i en slik kamp, sa Klopp før han skrøt hemningsløst av motstanderen.

– De jaget hver ball. Jeg kan ikke beundre dem mer enn jeg gjør, de spiller fantastisk fotball, sa Klopp.

Gud mot Gud

Det var lett å få religiøse tanker da Leeds gjestet Anfield lørdag. Den tidligere storklubben har vært ute i skyggenes dal, og brukte 16 år på å ta seg tilbake til Premier League. Da det skjedde var det med en manager, Marcelo Bielsa, som er blitt kalt Gud av egne fans. Det samme kallenavnet har Liverpool-legende Robbie Fowler gitt videre til manager Jürgen Klopp.

Det var altså Gud mot Gud på trenerbenken. På banen var det mer som David mot Goliat. Liverpool tok den mest suverene seieren i Premier League-historien mens Leeds er nyopprykket. Men David bet godt fra seg på Anfield, selv om det var Goliat som fikk inn første slag.

Salah ordnet nemlig 1-0 fra straffemerket etter bare tre minutter. Bare fem minutter seinere lå ballen for første gang i målet bak Allison i Liverpool-buret, men det ble avblåst for offside.

Etter tolv minutter var det imidlertid ingen tvil. Jack Harrison tok ned en langpasning elegant, kriget seg forbi tre Liverpool-forsvarere og prikket inn Leeds' første Premier League-mål i returen.

Van Dijk på godt og vondt

Virgil van Dijk var en av stopperne som ble avkledd av Harrison. Han slo knallhardt tilbake på en corner etter 20 minutter. Van Dijks heading var så hard at Leeds-keeper Illan Meslier ikke kunne annet enn å falle i mål med ballen i hendene selv om avslutningen kom rett på ham.

Det stoppet ikke der for Van Dijk. Nederlenderen som av mange regnes som den beste forsvarsspilleren i verden for tiden, feilberegnet totalt en lang ball, dempet den og la til rette for Leeds-spiss Patrick Bamford etter en halvtime. Bamford løftet ballen lett i mål til 2-2.

Festforestillingen i første omgang bar preg av to lag som sto høyt og med intensivt press la alt i å vinne ballen tidlig. Det ga store rom å angripe i for begge lag. Mohamed Salah satte kronen på verket da han hamret ballen i krysset til 3-2 etter 33 minutter.

Tilbake for å bli

Etter den forrykende førsteomgangen, roet det seg i minuttene etter pause. Riktig nok hadde Liverpool flere sjanser, Mohamed Salah og Sadio Mané så virkelig ut til å ha prikket formen til seriestart, og Leeds ett mål annullert for offside, men det ble tamt i forhold til målfesten før pause.

Etter 66 minutter smalt det igjen. Leeds sto høyt, presset hardt og vant ballen. Den gikk på få touch ut fram til Mateusz Klich som enkelt satte inn 3-3.

Liverpool gikk ubeseiret ut av de 27 første kampene i fjor, og det var tydelig utover i 2. omgang at seriemesteren ville innlede med seier også i år. Van Dijk fikk en scoring annullert ti minutter før full tid og reagerte rasende mot dommeren. Da Salah satte inn 4-3, jublet han vilt.

Leeds viste uansett at laget har gjenoppstått for å bli værende med en sterk åpningskamp.

KAMPFAKTA

Liverpool – Leeds 4-3 (3-2)

Anfield: Ingen tilskuere.

Mål: 1-0 Mohamed Salah (str. 4), 1-1 Jack Harrison (12), 2-1 Virgil van Dijk (20), 2-2 Patrick Bamford (30), 3-2 Salah (33), 3-3 Mateusz Klich (66), 4-3 Salah (str. 88).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Roberto Firmino, Liverpool.

Lagene:

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold (Joël Matip fra 90.), Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andy Robertson – Naby Keïta (Fabinho fra 59.), Jordan Henderson (Curtis Jones fra 65.), Georginio Wijnaldum – Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

Leeds (4-1-4-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Robin Koch, Pascal Struijk, Stuart Dallas – Kalvin Phillips – Hélder Costa, Mateusz Klich (Jamie Shackleton fra 81.), Jack Harrison, Pablo Hernández (Tyler Roberts fra 63.) – Patrick Bamford (Rodrigo fra 62.).

Engelsk Premier League fotball menn lørdag, 1. runde:

Fulham – Arsenal 0-3, Crystal Palace – Southampton 1-0, Liverpool – Leeds 4-3.

Senere kampstart: West Ham – Newcastle (21.00).

Spilles søndag: West Bromwich – Leicester, Tottenham – Everton.

Spilles mandag: Sheffield U. – Wolverhampton, Brighton – Chelsea.

Ennå ikke berammet: Burnley – Manchester U., Manchester C. – Aston Villa.