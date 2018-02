Femmil med 1875 høydemeter. Her er startlista

Sport

Mange tror denne klassiske fellesstarten vil bli gått i høyt temo. For ingen av de største favorittene er store spurtere. Finland håper at Ivo Niskanen nå skal lykkes med det han prøvde på tremila. Å sprenge feltet.

For Norge gjør Martin Johnsrud Sundby enda et forsøk på å bli individuell mester. Men med to OL-gull fra stafettene føler han ikke den kampen like tyngende. Mens han var livredd foran lagsprinten, er han helt avsslappet foran femmila. Han gleder seg.

Kan fortsette

- Vi skal gjennom en løype med 1875 høydemeter, det er tett opp mot det samme som i Holmenkollen, som kansje er den tøffeste. Det er bare å stålsette seg, sa Johnsrud Sundby om femmila etter at han hadde tatt lagsprint-gullet sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

Det var først meningen også Klæbo skulle gå femmila, men han ombestemte seg og kom hjem til Norge fredag kveld.

Johnsrud Sundby åpner også for å fortsette karrieren etter dette OL, kanskje helt til neste OL i Beijing.

- Hvis de fire årene går like fort som årene fra Sotsji til nå, skal jeg innrømme at det er fristende å leke med tanken, sa han til NRK etter lagsprinten. Og allerede neste vinter kommer neste VM-sjanse i Seefeld.

Sverige uten medalje

Favorittbildet på femmila er ganske åpent. Mange peker på Alexey Poltoranin fra Kasakhstan som en av de heteste. Han har spesialtrent for denne OL-øvelsen i et år. Finland har Ivo Niskanen, mens VM-vinner Alex Harvey ikke regnes som like aktuell ettersom han er best i fristil.

Mens Sverige opplever et jubel-OL har de ikke lykkes på langrenn for menn. Svenskene kan bli uten langrennsmedalje i OL for første gang siden Lillehammer 1994. Lørdagens håp er Daniel Rickardsson.

Norges øvrige løpere er Hans Christer Holund, Niklas Dyrhaug og Emil Iversen. Holund har to serke løp bak seg, Iversen mislyktes på sprinten ens Niklas Dyrhaug går sin første distanse i OL og ses på som en outsider.

Norges siste femmilsvinner i OL var Petter Northug i Vancouver i 2010. Tittelforsvarer Aleksander Legkov er som kjent utestengt fra OL.

Rennstart er 14.00 lokal tid (06.00 norsk tid). Løperne kan bytte ski to ganger underveis.

Her er den offisielle startlista: