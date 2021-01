Fem City-spillere er koronasmittet

Smitteutbruddet i Premier League-klubben har vært kjent en tid, men ikke hvor mange spillere som har vært rammet. City har riktignok tidligere bekreftet at Kyle Walker og Gabriel Jesus er i isolasjon.

På fredagens pressekonferanse lettet Guardiola litt mer på sløret. Spanjolen kunne bekrefte at totalt fem spillere nå er isolert.

Hvem det gjelder, ville han imidlertid ikke ut med.

– Premier League har gitt oss beskjed om å ikke offentliggjøre det. Vi må kanskje respektere privatlivet til spillerne. I morgen ser dere startoppstillingen, og ser hvilke viktige spillere som mangler, men jeg kan ikke si det, sa City-sjefen ifølge Manchester Evening News.

Guardiolas menn skulle ha møtt Everton tidligere denne uken, men kampen ble utsatt som følge av smittesituasjonen i klubben. Den avgjørelsen har det vært stilt spørsmål ved.

Fredag sa Guardiola at han hadde nok spillere tilgjengelig til å gjennomføre kampen, men at beslutningen ble tatt for å ikke utsette Everton-spillerne for mulig smitte.

Ifølge City-sjefen kontaktet han selv Everton-kollega Carlo Ancelotti og forklarte situasjonen.

Manchester Citys treningsanlegg har vært stengt ned den siste tiden for å bli desinfisert, men er nå åpnet igjen.

Manchester City møter Chelsea i Premier League lørdag. Fredag sa Chelsea-manager Frank Lampard at han ikke vet om kampen blir noe av, men at han ikke hadde informasjon om at den er i fare.

Antall smittetilfeller i Premier League har økt kraftig den siste tiden. Det har ført til flere utsatte kamper.