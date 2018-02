Fellesstarten få skjønte noe av

Sport

Av Espen Hartvig

GANGNEUNG: Bergenseren ble nummer ni i sitt semifinaleheat og førstemann som ikke tok seg til finale.

OL-mesteren i lagtempo var ærlig etterpå og svarte dette på spørsmålet om han mistet oversikten:

– Ja, jeg var ikke helt sikker selv på hva som hadde holdt. Det er jo litt surt etterpå i hvert fall når det ble nesten, sa Pedersen.

De tre første i mål etter 16 runder i semifinalene gikk til finale. De fem neste plassene ble delt ut etter poeng opparbeidet gjennom innlagte spurter.

Her manglet nordmannen ett poeng på å gå videre.

Må endres

Landslagssjef Skarli er enig i at det ikke er lett å følge med på en fellesstart med mange løpere på isen.

– Det er uoversiktlig for publikum som kanskje ikke forstår hva som skjer. Nå sitter folk og klør seg i hodet hjemme. Selv ikke Sverre forsto det helt. Det manglet litt på rutine og ble litt taktisk bom, men vi graver oss ikke ned, sa Skarli i pressesonen.

Konkurranseformen er småkaotisk, og det er ikke lett for meningsmann å holde hodet kaldt.

Skarli mener fellesstart er kommet for å bli, men at det må gjøres endringer i konseptet for at folk foran TV skal kunne ha oversikt over hva som skjer.

Sjelden

Skarli ropte det han var kar til mot Pedersen mot slutten. – Jeg ropte og skrek at han trengte flere poeng, men han hørte meg nok ikke da publikum er høylytt her, sa Skarli.

Sverre Lunde Pedersen har gått seks fellesstarter, men den forrige var for to år siden.

Etter at han ble slått ut lørdag, var det lite som tydet på at han kommer til å satse på øvelsen framover.

Det vil gi ham ytterligere to løp på et fra før tett program i verdenscupen. (NTB)

Skøyter, fellesstart menn:

Gull: Lee Seung-hoon, Sør-Korea 60,

sølv: Bart Swings, Belgia 40,

bronse: Koen Verweij, Nederland 20,

4) Livio Wenger, Sveits 11, 5) Viktor Hald Thorup, Danmark 8, 6) Linus Heidegger, Østerrike 6, 7) Vitali Mikhailov, Hviterussland 1 (7.53,38), 8) Chung Jae-won, Sør-Korea 1 (8.32,71), 9) Joey Mantia, USA 7.45,21, 10) Alexis Contin, Frankrike 7.45,64.

Norsk, ikke til finale: 18) Sverre Lunde Pedersen.

24 utøvere deltok i semifinalene, 16 i finalen.

Fellesstart kvinner:

Gull: Nana Takagi, Japan 60,

sølv: Kim Bo-reum, Sør-Korea 40,

bronse: Irene Schouten, Nederland 20,

4) Saskia Alusalu, Estland 15, 5) Li Dan, Kina 6, 6) Marina Zujeva, Hviterussland 3, 7) Francesca Lollobrigida, Italia 1 (8.33,30), 8) Nikola Zdrahalova, Tsjekkia 1 (8.41,35), 9) Luiza Zlotkowska, Polen 1 (8.47,34), 10) Guo Dan, Kina 8.33,90.

24 utøvere deltok i semifinalene, 16 i finalen.