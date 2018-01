Sport

Nei, han er ikke i nærheten av å være sportslig kvalifisert, nei, han har ikke prestert i nærheten av sin egen kapasitet. Ja, seks andre har vært mye bedre. Men vi er likevel enig med tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl som ville tatt han med. Bjørndalen har en unik posisjon, men aller viktigst: Han har vist sportslig framgang de siste ukene.

Og det siste er det viktigste. Bjørndalen selv har hatt tro på at han kunne presse fram en formtopp de siste ukene som gjenstår. Det var en sykdsomsperiode tidlig i fjor høst som satte ham fysisk tilbake og som antagelig har utsatt formutløsningen. Men i det siste rennet han gikk, 20 kilometeren i Ruhpolding onsdag i forrige uke, fikk vi endelig se glimt av gammel storhet. Men bomskudd på tredje skyting ødela etter en god start.

Å ta ut folk på gamle meritter, er ikke en praksis Olympiatoppen bør følge. Det gjør de heller ikke. Men det er noen sjeldne unntak. Og dette er det mest lysende av dem alle. Vi ville tatt ham med i hvert fall som reserve til stafettlaget. Det er fortsatt lenge til fredag 23. februar når herrestafetten går i Pyeongchang. Mye kan skje innen den tid.

Det kunne også fått betydning for resten av skiskytterlaget. De OL-uttatte utøverne har ikke vært i et eneste mesterskap uten at Ole Einar Bjørndalen har vært der. Han er en rollemodell. Og her kunne han i tillegg vært en ekstra coach.

Det var skiskytterledelsen som innstilte på vraking, men det er Olympiatoppen som har siste ord. Vi vet det var en vrien øvelse for toppidrettssjef Tore Øvrebø å signere uttaket mandag formiddag. Men slik ble det. Etter vår mening: Feil.

I dag ble Petter Northug tatt ut til verdenscupløpene i Planica kommende helg. Han er enda mindre kvalifisert enn Bjørndalen. Men han får sjansen til å ta en OL-billett. Det er tvilsomt om han klarer det, men han får sjansen. I skiskyting skal det gås verdenscup i Anterselva, men de rennene går bare med de OL-uttatte utøverne. Her kunne Bjørndalen fått en ny gjennomkjøring.

Ved uttak av Bjørndalen ville en anne utøver følt seg forbigått. Det skjønner vi. Men i toppidrett er særbehandling legiitimt. Og her handler det om tidenes vinterolympier. Han hadde fortjent en særlov, en lex Bjørndalen.

FAKTA

Disse OL-medaljene har Ole Einar Bjørndalen tatt:

GULL:

1998 (Nagano): 10 km sprint

2002 (Salt Lake City): 10 km sprint, 12,5 km jaktstart, 20 km, 4 x 7,5 km stafett.

2010 (Vancouver): 4 x 7,5 km stafett

2014 (Sotsji): 10 km sprint, blandet stafett (2 x 6 og 2 x 7,5 km).

SØLV:

1998 (Nagano): 20 km.

2006 (Torino): 12,5 jaktstart, 20 km.

2010 (Vancouver): 20 km.

BRONSE:

2006 (Torino): 15 km fellesstart.