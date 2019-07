Pella vant 6-4, 6-3, 7-6 (7-4) og møter Milos Raonic i åttedelsfinalen.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive dette. Jeg spilte tre utrolige sett, sa Pella. Den 29-årige argentineren er for første gang klar for 4. runde i en Grand Slam-turnering.

Anderson, som tapte for Novak Djokovic i fjorårets finale, har slitt med en vond albue denne sesongen. Den fjerdeseedede sørafrikaneren lovet å komme tilbake etter fredagens nedtur.

– Det har vært mange skuffelser, mye opp og ned, men også positive ting. Jeg har alltid vært flink til å komme tilbake sterkere etter skuffelser. Det er en av mine styrker, sa han.

Tidligere fredag tapte 10.-seedede Karen Khatsjanov for Roberto Bautista-Agut, så Andersons tap betyr at tittelforsvarer Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal og Kei Nishikori er de eneste topp-ti-spillerne som henger med i turneringen etter de fem første dagene.

Det er annet år på rad at Pella slår ut fjorårets tapende finalist. I 2018 gjorde han det med Marin Cilic.

– Han beveger seg veldig godt på banen og gjorde livet veldig vanskelig for meg, sa Anderson om sin argentinske overmann.

Novak Djokovic måtte avgi sett for første gang i årets turnering, men tok seg av polske Hubert Hurkacz i fire sett og er klar for åttedelsfinale i Wimbledon for 12. gang. Det er like mange som Boris Becker greide. Bare Roger Federer og Jimmy Connors (16 hver) har nådd så langt flere ganger