Farah forlenger karrieren etter OL-utsettelsen

Langdistanseløperen måtte sammen med resten av idrettsfamilien tenke nytt etter at sommerlekene i Japan nylig ble utsatt til neste sommer som følge av viruspandemien.

Farah vil ha rundet 38 år når ilden tennes i den japanske hovedstaden neste sommer. Veteranen, som har fire OL-gull på merittlisten, støtter utsettelsen og er klar på at han selv fortsetter karrieren.

I et intervju med Talksport fredag sa Farah at mener det hadde vært verre for utøverne å skulle forberede seg til OL i sommer, der det nødvendigvis ville blitt et fåtall konkurranser i oppkjøringen.

– Jeg hadde selv trengt seks, sju, åtte løp for se hva slags form jeg var i. Sånn ble det, og det gir oss ytterligere ett år til forberedelser, sa han.

Briten understreker samtidig at lite handler om idrett i øyeblikket.

– Nå må vi holde sammen og være sterke. Vi må komme oss gjennom dette. Det er en prøvelse over alt i verden, og det øker i omfang, sa Farah om koronaviruset.

Friidrettsprofilen har måttet svare på mange spørsmål rundt tilknytningen til sin tidligere trener Alberto Salazar. Salazar er ilagt fire års utestengelse fra all friidrett for brudd på dopingreglementet.

Det foreligger ingen mistanker om dopingbruk rundt Farah.