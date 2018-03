Får flere treningskamper foran VM

Sport

Geir Andreassen

Åtte kamper mot Latvia, Russland, Sveits og Hviterussland skal få Petter Thoresens ishockeylandslag i VM-form i løpet av april måned.

VM går i Herning og København fra 4. til 21. mai.

Thoresen skal først samle spillerne i sin egen "Camp Petter". Så blir det åtte treningskamper hvor Latvia blir første motstander i Halden 6. og 7. april. Uken etter tar Norge imot Russland i Gjøvik Fjellhalll. De kampene går 14. og 15. april.

Aktuelle spillere som blir slått ut fra sluttspillene rundt om i Europa slutter seg til landslaget etter hvert som de blir tilgjengelige. 19. april går turen til Sveits for to kamper 20. og 21. april.

Den siste finpussen mot VM gjøres i Hviterussland med kamper 27. og 28. april.

I VM kan også spillerne som har kontrakt med NHL-lag være med. For Norges del er det Mats Zuccarello og Andreas Martinsen. Zuccas New York Ranges synes å gå glipp av sluttspillet, mens Martinsen er i Chicago-systemet og spiller for AHL-klubben Rockford IceHogs.

Norge spiller alle sine innledende kamper og eventuell kvartfinale i Herning, og skal møte Latvia (5/5), Tyskland (6/5), Finland (8/5), Canada (10/5), Danmark (11/5), USA (13/5) og Sør-Korea (14/5).

Kvartfinalene i Herning spilles på selveste 17. mai. (NTB)