Fansen gir styret og spillerne skylden for United-kollaps

Manchester Evening News holdt avstemning via Twitter dagen etter at Solskjær og United tapte 0–4 mot Everton.

4.500 personer har svart på spørsmålet «hvem har skylden for tilstanden United er i for øyeblikket». Og dommen er klar:

43 prosent av dem som har svart, sier at Uniteds styre er ansvarlig for Uniteds skuffende posisjon. 38 prosent sier at spillerne har skylden, mens 2 prosent sier at det er Solskjærs feil at storklubben svikter.

Samtidig velger 17 prosent det fjerde alternativet, at alle de tre nevnte har skylden. Så Solskjær slipper ikke unna, selv om flesteparten mener at styret eller spillerne er ansvarlig for Uniteds problemer.

Tunge dager

Solskjær ble hentet inn som midlertidig United-manager i desember og fikk umiddelbart stor suksess. 28. mars fikk han jobben på permanent basis, men resultatene de siste ukene har vært langt fra optimale.

United har generelt hatt magre år etter at managerlegenden Alex Ferguson ga seg med ligagull i 2013. Verken David Moyes, Louis van Gaal eller José Mourinho klarte å få ordentlig skikk på laget, selv om det er blitt én FA-cuptittel, én ligacuptittel og én europaligatittel siden Fergusons tid.

I år kjemper United om en topp 4-plassering, som gir mesterligaspill neste sesong, men det ser ikke spesielt lyst ut fire serierunder før slutt.