Bård Finne kommer inn på Vålerengas høyrekant mot Rosenborg. Ut går Osame Sahraoui. Ellers gjør trener Fagermo ingen endringer på elleveren som vant på Intility Arena lørdag.

Tidligere VIF-spiss Torgeir Børven, som scoret hattrick for Odd mot VIF da laget fra Skien vant 4-1 mot Fagermo og co. nylig, tar plass på benken for trønderne. Per Ciljan Skjelbred rakk ikke å bli klar til kamp for trønderne, som også mangler profiler som Samuel Adegbenro og Birger Meling.

Les også: Fagermo: – Børven var aldri aktuell for VIF (DA+)

Slik starter Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink, Ivan Näsberg, Jonatan Tollås Nation, Sam Adekugbe – Magnus Lekven, Fredrik Oldrup Jensen, Herolind Shala – Bård Finne, Matthias Vilhjalmsson, Aron Dønnum

Slik starter Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Anders Trondsen – Kristoffer Zachariassen, Marius Lundemo, Gjermund Åsen – Pål-André Helland, Dino Islamovic, Emil Ceide