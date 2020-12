Etter oppgjøret mot Southampton kommenterte Manchester United-spissen i en Instagram-historie en melding fra en supporter med ordene «Gracias negrito».

– Jeg er fullstendig mot rasisme, og jeg slettet meldingen så snart det ble forklart at den kan tolkes annerledes. Jeg vil be om unnskyldning, sa Cavani etter episoden.

Torsdag ble det klart at fotballforbundet har tiltalt 33-åringen for et grovt brudd på forbundets regelverk om rasisme.

Cavani risikerer flere kampers utelukkelse. Hans landsmann Luis Suárez ble i 2011 utestengt i åtte kamper etter å ha brukt ordet «negrito», men da i en hissig krangel med Patrice Evra.

– Edinson og klubben var tydelige på at det var absolutt ingen ondsinnet hensikt bak meldingen, som han slettet og ba om unnskyldning for så snart han ble informert om at den kunne feiltolkes. Spilleren og klubben vil nå vurdere tiltalen og svare FA deretter, skriver Manchester United i en pressemelding.