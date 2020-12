Lagerbäck og Hansen ble løst fra kontrakten som trenere for Norges herrelandslag i fotball i starten av desember.

Per Joar Hansen sa til Dagbladet mandag at de hadde fått et tilbud om å trene et nytt landslag, men utdypet ikke hvilken nasjon.

Expressen mener å vite hvilken nasjon det er snakk om, men Hansen ønsker ikke å spekulere i den svenske avisens opplysninger.

Lars Lagerbäck er blitt 72 år, men har signalisert at han ikke er klar til å pensjonere seg.

