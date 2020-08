Kristoff, som syklet i den grønne poengtrøya, var fastlåst da spurten gikk i Sisteron. Nordmannen endte på 15.-plass og mistet ledelsen i poengkonkurransen til Peter Sagan.

– Jeg har ingen til å hjelpe meg til å holde meg foran, og jeg må klare det selv. I dag var det motvind, og da ble det helt kaos. Jeg holdt på å krasje fire-fem ganger på de siste kilometerne. Hvis du skal vinne etapper, kan du ikke sitte og bremse på oppløpet, sa Kristoff til TV 2.

UAE-laget har bestemt seg for å kjøre for sine sammenlagtkandidater i Touren, og derfor har ikke Kristoff noen spurtopptrekkere til å hjelpe ham.

– Jeg visste det kom til å bli vanskelig i dag. Sist (seier på første etappe) klaffet alt, i dag klaffet ingenting, sa nordmannen.

I en uttalelse sendt ut fra eget lag sier 33-åringen at han framover skal bruke kreftene på å hjelpe lagkaptein Tadej Pogacar.

– Jeg bytter nå fokus til laget og til å støtte Tadej. Mine personlige mål kommer senere i sesongen i klassikerne, så jeg får et par spurtsjanser til her, men skal hovedsakelig jobbe for lagets sammenlagtmål, lyder det fra Kristoff.

Sagan lå bedre plassert enn Kristoff i spurten, men ble passert av Sam Bennett. Iren så ut til å vinne, men ble forbikjørt av Ewan like før mål og endte på 2.-plass. Seieren var kjærkommen for et Lotto Soudal-lag som har trøblet tungt i Tour-starten.

– De siste dagene har ikke vært bra for oss. Vi har mistet to ryttere og er nede på seks allerede. Men vi visste at hvis alt fungerte, kunne vi vinne etappen i dag. Og jeg tror alle ga 110 prosent, sa australieren Ewan etter seieren.

Klatreleder ute

3.-plassen gikk til Giacomo Nizzolo. Sagan ble nummer fem. Etappen endte i massespurt etter en relativt rolig dag mellom Nice og Sisteron. Total Direct Energie-syklisten Jérôme Cousin tilbrakte en stor del av dagen i solobrudd, men franskmannen var aldri i nærheten av å holde på forspranget som på det meste var oppe på fire minutter og ti sekunder.

I starten hadde Cousin med seg landsmennene Anthony Perez (Cofidis) og Benoît Cosnefroy (AG2R), men de lot ham gå alene da det gjensto 127 kilometer. Cousins forsprang økte til 4.10, sank så til 2.30, før han senere økte det til rundt fire minutter igjen, uten at det skapte noen frykt i hovedfeltet. Han ble kjørt inn 16 kilometer før mål.

Dramatisk ble det på vei ned fra den tredje av fire kategoriserte stigningen på mandagens etappe. Perez, som hadde overtatt klatretrøya i Touren etter å ha vært først over de to første stigningene, krasjet og måtte bryte rittet.

Laget hans opplyste ifølge Cyclingnews at Perez punkterte, og at han deretter krasjet med en av Cofidis-lagets biler. Rytteren pådro seg et brudd i det venstre kragebeinet, og dermed blir det ingen fjerde etappe i klatretrøye for franskmannen.

Alaphilippe i tet

Foran i hovedfeltet som jaktet Cousin, satt Deceuninck-Quick-Step-laget godt plassert med flere ryttere og beskyttet sin sammenlagtkandidat og mannen i den gule ledertrøya, Julian Alaphilippe. Han beholdt sitt forsprang på fire sekunder i sammendraget ettersom rytterne kom samlet inn til mål.

Rytterne kjørte en stund med regnjakker på grunn av betydelig nedbør, men været bedret seg i siste halvdel av den relativt flate etappen.

Tirsdag fortsetter Touren med en kupert etappe på 160,5 kilometer fra Sisteron til Orciéres-Meriette.

