Ifølge Telemarksavisa skal også speidere fra Groningen, St. Pauli, Rapid Wien, Wigan, Häcken og Elfsborg se kometen Delaveris og resten av Odd-mannskapet i aksjon mot Vålerenga.

18-åringen har scoret fem mål på de siste tre kampene for Odd. To i 3-0-seieren over Sarpsborg, to mot KFUM i cupen og ett mot Strømsgodset sist helg.

Det har også vært hett rundt ørene på unggutten, som hevder han ble kalt grådig av trener Dag-Eilev Fagermo fordi han ønsker en solid lønnsøkning fra 2020-sesongen.

Fagermo har, ifølge TA, prøvd å forklare 18-åringen at lønnskravet er altfor høyt både i Odd og i norsk fotballsammenheng. Det er Morten Wivestad som er Delaveris' agent for øyeblikket.

Odd og Delaveris er ikke blitt enige om en ny kontrakt, og avtalen til 2000-modellen går ut neste sommer.