I en normal verden skulle vi altså for lengst ha gjennomanalysert et EM-sluttspill vi ikke vet om Norge ville vært med i. Om en drøy måned kommer Serbia til Ullevaal (kanskje) for å fullføre den kvalifiseringen som kan ende i det utsatte EM neste år.

Men hva er det som skjer på Ullevaal fredag kveld? Det er første kamp i den nye utgaven av Nations League, der Norge har rykket en divisjon opp. Vi møter Østerrike i kveld og Nord-Irland i Belfast mandag. Resultatene her kan gi Norge en ekstra sjanse i den kommende VM- kvalifiseringen. Ja, kvalifiseringen til det VM de færreste av oss vil ha: VM i Qatar i 2022.

Les også: På dagen fire år siden siste hjemmetap

Forvirret? Hele fotballverdenen er forvirret. Det internasjonale kjøret nå med kvalifiseringer til europaliga og mesterliga iblandet landskamper er gambling med helse. I prinsippet er det et gedigent risikoprosjekt som pågår. Hvis smitten øker på grunn av dette, blir det full stans igjen. Men man kjører på for å sikre styrken i en for lengst bisarr fotballøkonomi.

Det er fortsatt usikkert om Norge-Serbia 8. oktober kan spilles på norsk jord, det kommer ikke en eneste østerriksk journalist til kveldens kamp på Ullevaal, og det blir rekordfå av samme yrkesgruppe fra Norge i Belfast. Landslaget selv lever i en boble uten kontakt med omverdenen. Blir det noe EM neste år?

Det herlige med Lars Lagerbäck er at han ser like rolig ut der han rusler rundt på Ullevaal stadion med hendene i lomma. Ting han ikke får gjort noe med, bruker han ikke energi på. Det han vet er at han er ubeseiret med Norge på Ullevaal og med seier over Østerrike passerer han poengsnittet til «Drillo» fra hans beste periode som sjef.

Men det er heller ikke det som er hans fokus. Lagerbäck ble ansatt for å få Norge til et sluttspill, i så fall det første siden 2000. Det er dette han greide med Sverige, Nigeria og Island og som har gjort ham til en landslagssjef på livstid.

Optimismen rundt det norske landslaget har økt i takt med den internasjonale suksessen til Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. De har nesten ikke spilt sammen på landslaget ennå. Og Martin sliter med «jumpers knee» og har en usikker høst foran seg.

Drømmen for Lagerbäck og det fotballinteresserte Norge er at disse to skal forene kreftene med suksess på landslaget. Fredag er det nøyaktig fire år siden Norge sist tapte en landskamp på Ullevaal, 0-3 for Tyskland. Det var attpåtil det andre tapet på rad (0-1 for Hviterussland fire dager tidligere).Påfølgende vinter kom Lars Lagerbäck inn.

Nå vet Lagerbäck at han disponerer et usedvanlig sterkt norsk mannskap. Harmonien innad synes perfekt. Denne gjengen vil bygge noe sammen. – Dere har mye å glede dere til, var det klare budskapet fra Erling Braut Haaland på et pressemøte tidligere i uka.

Han venter på sitt første landslagsmål etter å ha blitt nummer to på toppscorerlista i mesterligaen. Ja, vi gleder oss. Men mest til at verden blir normal igjen.