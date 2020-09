Guro Reitens innlegg som i det 29. minutt gikk rett i mål ble eneste tellende scoring. Caroline Graham Hansen trodde hun hadde gjort 2-0 med et praktskudd fra distanse etter snaue timen, men linjedommeren vinket fordi Lisa-Marie Utland var offsideplassert. Etter en konferanse ved sidelinja ble dommerens konklusjon at hun hadde forstyrret keeper selv om skuddet passerte et stykke bak ryggen hennes.

Den slovakiske dommeren Petra Pavlikova ble ikke de norskes bestevenn tirsdag. Noen minutter etter annulleringen ga hun Ingrid Moe Wold gult kort for filming selv om en motspiller var på foten hennes i feltet.

På en dag da de norske heller ikke var særlig god venn med ballen, økte laget likevel til sju poengs forsprang til gruppetoer Wales. Norge levde farlig noen ganger mot slutten var litt heldig da ballen slo opp i armen til Maren Mjelde på et hjørnespark i det 88. minutt. Waliserne skrek på straffe, men ble ikke hørt.

Med seier over Hviterussland på Ullevaal 21. oktober er Norge klar for sluttspillet i England i juli 2022.

Heldig scoring

Tross en treningsuke sammen var det mye som ikke stemte i den første landskampen på over et halvt år. Presisjonen i pasningsspillet var gjennomgående for dårlig, og det kunne straffet seg mot et kontringsvillig Wales som fikk mange gode brudd.

Norge slet med å skape store sjanser mot et walisisk lag som forsvarte seg godt i en dyp 5-3-2-formasjon. Ledermålet kom likevel etter en snau halvtime da keeper Laura O'Sullivan feilbedømte Guro Reitens innlegg etter et kort hjørnespark og så ballen gå rett i mål.

Det var femte gang Reiten og Caroline Graham Hansen skapte trøbbel for Wales med en kort corner fra høyre. Gjestene sendte bare en spiller ut for å forstyrre, og duoen overspilte henne gang på gang. Likevel burde Reitens innlegg havnet i keepers klyper.

Skummelt

For Wales var det for det meste en forsvarskamp, og Cecilie Fiskerstrand beveget seg langt utenfor 16-meter for å gjøre seg spillbar. Det kunne straffet seg et par minutter etter ledermålet, da Kayleigh Green ble spilt fram etter et balltap av Maria Thorisdottir. Keeper var håpløst på halvdistanse og snublet attpåtil, men kunne lettet se langskuddet trille utenfor.

Waliserne spilte det meste av kampen på egen halvdel, men var sterke i duellene og hissige på å kontre. Innimellom kom de til noen brukbare muligheter, og sjansemessig ble det ikke noe stort overtak til Norge.

Caroline Graham Hansen vandret mye ut til sidene i jakt på mer boltreplass, og som vanlig sto hun bak mye av det Norge skapte av farligheter. For det meste gikk det galt i sistepasningen eller avslutningen, men i det 59. minutt fikk Barcelona-stjernen kjempetreff fra over 20 meter, og ballen føk inn i hjørnet. Hun jublet for det hun trodde var hennes 11. mål i kvalifiseringen, men måtte tirsdag nøye seg med assist på Reitens vinnermål.

Maren Mjelde og klubbvenninnen Sophie Ingle var kaptein for hvert sitt lag og kunne gratulere hverandre med jubileer: Mjelde spilte sin 150. og Ingle sin 100. landskamp. For Norge jubilerte også Ingrid Moe Wold (75 kamper) og innbytter Elise Thorsnes (125).

Kampfakta:

Norge – Wales 1-0 (1-0)

Ullevaal stadion, ingen tilskuere

Mål: 1-0 Guro Reiten (29).

Dommer: Petra Pavlikova, Slovakia.

Gult kort: Ingrid Moe Wold (64), Kristine Minde (71), Norge, Angharad James (75), Kayleigh Green (81).

Lagene:

Norge (4-4-2): Cecilie Fiskerstrand – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde – Amalie Eikeland (Karina Sævik fra 67.), Vilde Bøe Risa (Frida Maanum fra 58.), Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen (Elise Thorsnes fra 71.), Lisa-Marie Utland.

Ubenyttede reserver: Guro Pettersen, Ida Norstrøm – Tuva Hansen, Emilie Woldvik, Celin Bizet Ildhusøy, Therese Sessy Åsland, Synne Jensen, Emilie Haavi, Julie Blakstad.

Wales (5-3-2): Laura O'Sullivan – Rhiannon Roberts, Anna Filbey (Helen Ward fra 84.), Sophie Ingle, Hayley Ladd, Rachel Rowe – Josie Green, Angharad James, Jessica Fishlock – Kayleigh Green, Natasha Harding.

Ubenyttede reserver: Claire Skinner – Gemma Evans, Elise Hughes, Charlotte Estcourt, Nadia Lawrence, Lily Woodham, Carrie Jones, Maria Francis-Jones.