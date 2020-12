Et slikt bilde er en fjern drøm

For et år siden hadde tusenvis av nordmenn planlagt kommende vinters sene vinterferie i Oberstdorf. Der skal ski-VM i nordiske grener arrangeres i februar og mars. Publikum blir det neppe, spørsmålet nå er om verdens beste løpere kommer.

Sport fra tribunen er blitt en sjelden og eksotisk opplevelse. De som har fulgt engelske fotballkamper på TV får jubelbrøl og piping på boks. Illusjonen om en felles opplevelse sendes inn i TV-stuene. Nå er sport med publikum ren nostalgi, noe som skjedde i en annen tid.

Toppidretten har fått holde på i overraskende stor grad under pandemien. Mens kulturlivet er blitt strupte har utallige idrettsarrangementer blitt avviklet under strenge rammer. Norge sa fra seg håndball-EM for kvinner, men danskene klarte å gjennomføre det for tilnærmet tomme tribuner.

Ved årsskiftet vil både hoppuka og Tour de Ski dominere sportssendingene her hjemme, men uten publikum og for langrenns vedkommende også uten norske løpere. Norge deltar internasjonalt i hopp, skiskyting, kombinert og alpint, men ikke i langrenn. Men til ski-VM i Oberstdorf er det fortsatt planen å møte opp.

Til sommeren skal både et utsatt fotball-EM arrangeres over hele Europa og et utsatt sommer-OL arrangeres i Tokyo. Er det noen i dagens verdensbilde som tror at det lar seg gjennomføre?

Idrett som underholdning forbindes med positivitet og glede. Forventningen er en vesentlig del av produktet. Men viktigheten er kraftig svekket. Er det viktig for Norge at vi får topprestasjoner i alle de klassiske vintergrenene? Det er hyggelig, men ikke viktig. Helsa til folk kommer først. Nå er det mest interessante om mesterskapene i det hele tatt lar seg gjennomføre.

Johannes Høsflot Klæbo er verdens beste langrennsløper, men han er i tvil om han stiller i VM. Han vil heller gå lokale renn i Trøndelag eller andre steder det er natursnø. Dit er vi kommet. Har vi kommet hjem?