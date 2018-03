Et skonummer for lite fratok Johnsrud Sundby seieren

Sport

Av Egil Sæther

HOLMENKOLLEN: Målkameraet skildrer dramaet på perfekt vis. Cologna tok sin første seier på femmila i Kollen med et par små centimeter og hindret Sundbys trippel på distansen.

Sundby ville ikke være med på at det var bittert å tape med så lite.

– Det er ikke bittert. Det var et fantastisk løp, og jeg har hatt en sinnssykt bra dag. Jeg hadde lyst til å runde av med tre på rad, og det var farlig nær lenge. Jeg kommer nok ikke til å ha mange våkenetter på grunn av denne dagen. Jeg gjør et godt løp og har en bra finish, men så er jeg bare for dårlig til å strekke fram foten. Det var det som avgjorde i dag. Det er selvfølgelig surt, men jeg skal klare meg fint utover kvelden, sa en smilende Sundby etter manndomsprøven foran et folkehav av de sjeldne.

– Du har sett målfotoet?

– Ja. Dario dro fram noen bilder i garderoben her og viste hvordan det så ut. Jeg er foran med kroppen og er i utgangspunktet foran, men han gjør et bedre innslag enn meg. Det er det som avgjør denne femmila.

– Bedre innslag?

– Jeg strekker fram foten jeg også, men han har ti centimeter lenger bein og tre skostørrelser større.

– Det er to centimeter?

– Jeg har størrelse 41 og han har 42,5. Det var en herlig duell, og jeg storkoste meg. Dario er en fantastisk konkurrent.

Kanskje var det også en viss rettferdighet i at det var Cologna som vant. Han vant Tour de Ski, han ble olympisk mester på 15-kilometeren og han har to ganger tidligere blitt nummer to i Kollen etter å ha tapt på målfoto for Sjur Røthe (2015) og Eldar Rønning (2012)

Brutalt

Niklas Dyrhaug klaget over at han mistet synet og at energilageret tømtes. Didrik Tønseth gikk også helt tom for energi. Det var mange som fikk det så tøft at de nesten segnet om underveis.

Til slutt var det en gruppe på sju som kom mer eller mindre samlet inn i hesteskoen som utgjør oppløpet.

– Jeg så at det var flere som fikk det. Femmila i Kollen er brutal. Det er to vidt forskjellige ting med klassisk og skøyting, og beina må være trent på den type økter, for hvis ikke er det ikke mulig å stå en slik distanse. Jeg har kanskje litt mer erfaring. Det er litt tilfeldigheter, og det handler også om hva man har trent for. Det er kanskje ikke dette folk først og fremst har trent mot, sa Sundby.

– Det er kanskje ikke tilfeldig at du har vært på pallen i de siste sju femmilene i Holmenkollen?

– Femmila i Kollen passer meg veldig, veldig bra. Definitivt. Jeg elsker denne løypa og dette løpet. Det er min hjemmebane, og det er et rent kapasitetsløp.

Stor opplevelse

Sundby og Cologna er enige om at femmila i Holmenkollen er det viktigste enkeltløpet i verdenscupen. Politiet antydet at det var minst like mye folk rundt løypene som på det meste under VM på ski for sju år siden.

– Det var helt sinnssykt og helt rått, og Frognerseteren er det sykeste stedet. Jeg kan ikke skjønne at noe idrettsarrangement kan ha noe tettere trykk. Det må eventuelt være Tour de France. Men det er enda flere folk på få kvadratmeter her enn der. Det er helt vanvittig, og det er en stor opplevelse. Vi kjenner det i brystet et par dager at vi har gått i røyk og bål-os i to timer. Det var en tøff påkjenning, selv om det også var veldig, veldig gøy. (NTB)

Verdenscup langrenn i Holmenkollen, Oslo lørdag, fellesstart:

Menn, 50 km fri teknikk:

1) Dario Cologna, Sveits 2.01.48,1, 2) Martin Johnsrud Sundby, Norge samme tid, 3) Maxim Vylegzjanin, Russland 0.01,1 min. bak, 4) Sjur Røthe, Norge 0.04,2, 5) Denis Spitsov, Russland 0.04,4, 6) Hans Christer Holund, Norge 0.04,5, 7) Andrew Musgrave, Storbritannia 0.15,1, 8) Florian Notz, Tyskland 0.25,9, 9) Alex Harvey, Canada 0.32,4, 10) Robin Duvillard, Frankrike 0.33,5.

Øvrige norske: 13) Simen Hegstad Krüger 0.46,3, 14) Eirik Sverdrup Augdal 0.53,5, 17) Simen Andreas Sveen 0.58,0, 18) Daniel Stock 1.24,8, 27) Per Kristian Nygård 3.40,3, 31) Mathias Rundgreen 4.15,4, 32) Johan Hoel 4.26,4, 35) Niklas Dyrhaug 5.21,6, 40) Johannes Høsflot Klæbo 6.49,6, 41) Emil Iversen 6.50,3, 44) Didrik Tønseth 7.56,3, 58) Finn Hågen Krogh 21.19,3.

Verdenscupen (26 av 30 konkurranser):

1) Klæbo 1338, 2) Sundby 1114, 3) Cologna 1104, 4) Harvey 958, 5) Alexander Bolsjunov, Russland 860, 6) Holund 775, 7) Aleksej Poltoranin, Kasakhstan 756, 8) Maurice Manificat, Frankrike 746, 9) Iversen 622, 10) Sergej Ustjugov, Russland 560.

Øvrige norske (topp 30): 14) Krüger 402, 15) Tønseth 387, 25) Sindre Bjørnestad Skar 220, 26) Krogh 215, 30) Pål Golberg 202.

Distansecupen (15 av 17 renn):

1) Cologna 642, 2) Sundby 612, 3) Manificat 579, 4) Holund 537, 5) Harvey 533, 6) Poltoranin 493.

Øvrige norske (topp 30): 7) Klæbo 448, 9) Krüger 372, 13) Tønseth 259, 15) Iversen 221, 23) Røthe 129, 25) Krogh 123, 26) Dyrhaug 117.