Erling Braut Haaland tildelt Kniksens hederspris som tidenes yngste

Erling Braut Haaland ble tirsdag tildelt Kniksenprisen. Prisen deles ut av interesseforeningen Norsk Toppfotball etter en avstemning blant norske eliteseriespillere. Tidligere denne måneden ble Haaland kåret til Europas beste fotballspiller under 21 år og mottok Golden Boy-trofeet, som på bildet står til høyre for kniksenstatuett utformet av kunstneren Per Ung.