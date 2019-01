Er hun uovervinnelig?

Under første dag av NM fikk vi se en vinner i verdensklasse (Therese Johaug) og en vinner i norsk klasse (Emil Iversen). Når Heidi Weng etter løpet i går tror at Johaug kan gå ubeseiret gjennom sesongen, er hun ikke den eneste som har tenkt den tanken.

For Johaugs konkurranseplan har aldri vært nøyere planlagt enn den hun har lagt sammen med sin personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass. Å kutte ut Tour de Ski var en tung avgjørelse. Comebacket i Otepää var like planlagt. Under ski-NM har hun kun lørdagens renn (15km med skibytte) igjen. Fredagens sprint har aldri vært noe for Therese Johaug.

«Det handler om å finslepe teknikken og tenke riktig», sa Mikkelsplass i Meråker i går og innrømmer selv at det ser nesten skremmende bra ut. Johaug går teknisk riktigere på ski enn noengang. Og hun har utviklet den mentale evnen til ikke å bli for ivrig, men fokusere på kraft. Det er åpenbart at Therese Johaug vil være stor favoritt på alle distansene hun stiller opp i under VM i Seefeld i neste måned. Riktignok er løypene der nede lettere og vil skille mindre, og smørebom er alltid en faktor i denne sporten.

Men når du vinner NM-gullet med over 70 sekunders margin over en 10 kilometer foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen (disse ble også 1 og 2 i siste verdenscuprenn) ligger det i dagen at ikke så mange internasjonale løpere hadde truet henne her heller.

Etter lørdagens renn skal ikke Johaug konkurrere mer før VM. Verdenscupen får bare gå sin gang. Hennes prosjekt er å hanke inn så mange VM-medaljer som mulig etter å ha vært utestengt fra to mesterskap. Da er det slik at de få rennene hun går, får høyeste prioritet. Som denne torsdagen i vinterlandskapet i Trøndelag. Som også ga henne kongepokal.

VM-kabalen for jentene etter dette rennet var like enkel som resultatlista: De fire beste går 10km klassisk i Seefeld, det betyr at Heidi Weng skyver ut OL-mester Ragnhild Haga. Slik er virkeligheten i norsk langrenn. Derfor jublet også Heidi Weng som en gullvinner da hun gikk inn til 4. plass. Weng, Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg følger Johaug på laget og det kan fort bli stafettkvartetten også.

Blant gutta er bildet mye mer åpent. Torsdag sto halve landslaget over fordi lørdagens 30km med skibytte blir nesten en amerikansk uttagning til den distansen i VM. Det eneste som er sikkert etter kongepokalvinner Emil Iversen går 15km. Simen Hegstad Krüger (nr. 4 i går) har allerede sagt at han ikke prioriterer den distansen, i likhet med bronsevinner Hans Christer Holund sikter han seg inn på langdistansene i Seefeld, altså 30km og 50 km.

For guttas laguttak styres mye av hva Johannes Høsflot Klæbo vil gå (startet ikke i går) og når Martin Johnsrud Sundby kommer i form. VM-troppen vet vi mye mer om lørdag kveld, da tas den nemlig ut.

Fredag forstetter NM med sprint i Meråker, og laguttakene der er helt i det blå.