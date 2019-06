Enrique ferdig som spansk landslagssjef

Det bekrefter det spanske fotballforbundet onsdag etter lengre tid med usikkerhet rundt Enriques situasjon.

Enrique forlot den spanske troppen rett i forkant av EM-kvalifiseringsakampen mot Malta i mars. Han hastet hjem, og medier har omtalt årsaken både som «prekær familiesituasjon» og «personlige utfordringer».

Spania er i Norges EM-kvalifiseringsgruppe. Da lagene møttes på Mestalla i mars, vant spanjolene 2-1. Spania leder gruppen med full pott på fire kamper. Norge er nummer fire med fem poeng på fire kamper.

Enrique har ikke vært å se på sidelinjen de siste tre kampene. I kampene mot Malta, Færøyene og Sverige har assistenttrener Moreno hatt ansvaret. Samme mann skal fortsette etter at Enrique nå har trukket seg.

Før han var trener hadde Enrique en stor karriere som spiller, både i Real Madrid og i Barcelona. Som trener har han hatt ansvaret for katalanerne, samt Roma og Celta før han i 2018 tok over jobben som spansk landslagssjef.

Det har vært turbulent rundt det spanske landslaget de siste årene. I VM i Russland i fjor sommer fikk Julen Lopetegui sparken bare dager før mesterskapet startet. Årsaken var at han annonserte at han skulle ta over Real Madrid etter VM.

Legenden Fernando Hierro ledet laget i Russland. Det endte med exit mot vertsnasjonen i åttedelsfinalen.