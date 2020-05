Hva skjer med breddefotballen? Fredag kom man nærmere noen svar.

NFF har vedtatt at 3. divisjon for herrer og 2. divisjon for kvinner skal spilles som enkel serie. Oppstart forutsetter grønt lys fra myndighetne.

Divisjonsforeningen (2. og 3. divisjon) diskuterte serieoppsettet på sitt møte fredag. Samtidig la NFF-styret noen føringer.

Tre modeller for 2. divisjon

2. divisjon (Skeid, Kjelsås og VIF2 i Oslo) håper å kunne spille fra 4. juli og kan da gjennomføre dobbel serie. Hvis det blir senere oppstart i juli har man laget en variant med enkel serie, men med sluttspill. Dette ved at de to avdelinger etter spilt enkel serie deles i to grupper med plassiffer 1–7 og plassiffer 8–14. - Respektive grupper i avdelingene spiller deretter enkel serie om å bli seriemester samt for å unngå nedrykk, sier Rune Pedersen. i konkurranseavdelingen i NFF, til NTB.

Hvis også 2. divisjon må vente til august, blir det enkel serie med loddtrekning om hjemme- og bortekamper.

I vedtaket fikk generalsekretæren fullmakt til å fatte de nødvendige beslutninger innenfor de opptrukne rammer.

3. divisjon som enkel serie

Der ble det bestemt at 3. divisjon for herrer (Norsk Tipping-ligaen) og 2. divisjon for kvinner skal gjennomføres som en enkelt serie. Eneste forutsetning er at myndighetene gir grønt lys.

I avdeling 6 blir loddtrekningen interessant. Der er fire Oslolag satt opp i pulje med ni lag fra Nord-Norge. Disse reisene er en økonomisk og logistisk utfordring med dagens begrensede flytilbud.

– Bakgrunnen for vedtakene er at antall spilldager til rådighet er sterkt redusert. Bruk av midtuke som spilledag i disse ligaene frarådes da de fleste av spillerne er i jobb eller studerer. Et annet moment er at mulighetene for å reise er vesentlig redusert, sier Rune Pedersen.

Det er ennå ikke sikkert hva som skjer med breddefotballen fra 4. divisjon og nedover. Fra 2. divisjon og nedover er det ennå ikke lov å trene som normalt.

Forbundsstyret drøftet også plan for gjennomføring av 1. divisjon kvinner. Dersom turneringen kan starte innen 2. august vil det være rom for å gjennomføre vanlig seriespill.

Oslo har to lag i 2. divisjon: Skeid og Kjelsås. De spiller i samme avdeling.

Dette er Oslolagene i 3. divisjon:

Avdeling 1: Grorud 2, Rommen.

Avdeling 2: Oppsal.

Avdeling 4: Frigg, Lyn, Ready.

Avdeling 6: Lokomotiv Oslo, Nordstrand, Skeid2, Ullern.