Det sier Bevan i et intervju med BBC. Han understreker at helsearbeidere og pasienter må prioriteres først når det kommer til testing.

– Når det er gjort, så la oss for all del få tilgang til tester i idretten, sier han.

– Managerne våre har ikke lyst til å dra tilbake til banen hvis ikke alle spillerne er blitt testet. Samtidig må regjeringen godkjenne at det er OK. For hvis det er mangel på tester, må de først gjøres tilgjengelig til helsearbeidere, pasienter og deres familier.

All fotball i England satt på vent på ubestemt tid som følge av koronapandemien. Tidligst i slutten av april kan man gjøre mer nøyaktige anslag over når sesongen kan gjenopptas, mener Bevan. (NTB)

