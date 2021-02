Simen Hegstad Krüger ble nummer to foran Hans Christer Holund.

– Jeg hadde en veldig god dag. Jeg synes det var litt lett føre, jeg hadde håpet at det skulle være litt tyngre, sa bronsevinner Holund til NRK.

Krüger måtte også si seg godt fornøyd med sølvmedaljen.

– Jeg er fornøyd. Jeg synes det gikk fort hele veien. Jeg brukte litt for mange krefter på klassiskdelen som ikke var planlagt, men er superfornøyd med sølv, sa Krüger.

Mørnet konkurrentene

Bolsjunov har ladet opp til VM i tynnlufta i Seiser Alm. For å spisse formen ble han fraktet med helikopter til Cavalese for å kjøre noen kvalitetsøkter med høy fart på noe lavere høyde.

Det viste seg å hjelpe etter at Bolsjunov var med framme i teten så godt som hele veien. Han gjorde det han kunne for å mørne konkurrentene med stadige smårykk.

Russeren hadde Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe og Emil Iversen nærmest seg i front ved skibyttet etter halvannen mil.

Ikke lenge etter gikk Holund opp i tet samtidig som Krüger meldte seg på aller fremst. Det var fullstendig norsk dominans i tetgruppen der den Trondheim-bosatte briten Andrew Musgrave også var med.

– Jeg måtte bare være med da Hans-Christer og Bolsjunov kjørte, sa Krüger.

Klæbo hektet av

Superspurterne Klæbo og Iversen tapte terreng på den siste av åtte runder. Tittelforsvarer Røthe fikk også store problemer ut på sisterunden og slapp fullstendig.

– Det ble litt for tøft for meg i dag. Jeg hadde bestemt meg for å svare på alt Bolsjunov gjorde. Det er enkelt og greit å innse at man ikke er god nok, sa han.

Det var en svært krevende tremil i en knallhard løype i Oberstdorf. Snøen ble saltet, og det gjorde at løperne kom til mål under godkjente forhold.

På det raskeste ble feltet målt til vel 60 kilometer i timen i utforkjøringene inn mot stadion.

Svensken William Poromaa mistet en ski midtveis i løpet. Tidligere på dagen falt hans samboer Frida Karlsson før hun tok sølv på 15-kilometeren bak Therese Johaug. Sveriges Calle Halfvarsson brøt tremila.

Søndag venter sprintstafett for gutta i VM.

