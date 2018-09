Sport

I mye av karrieren var Woods en seiersmaskin, men han har slitt voldsomt med ryggen de siste årene og har vært gjennom fire operasjoner. Lenge tvilte han på om han noen gang ville spille turneringsgolf igjen. Han var nummer 1199 på verdensrankingen da han gjorde comeback i fjor. Nå nærmer han seg topp ti igjen.

Da han senket sin siste putt, hevet armene og mottok publikums hyllest som vinner, var det for første gang på 1876 dager.

– Det var et slit hele dagen, med tøffe forhold og hard konkurranse, men jeg elsket hvert øyeblikk av det, sa han i TV-intervjuet umiddelbart etterpå.

PGA-tourmesterskapet samlet de 30 beste på verdens tøffeste golftour, og Tiger Woods slo alle sine rivaler med strålende spill gjennom fire dager.

Koblet grepet

Halvveis i turneringen var han likt med Justin Rose, men han koblet grepet med en fantastisk start på lørdagens runde. Da fikk han birdie på seks av de sju første hullene på vei mot en 65-runde som ga ham tre slags ledelse.

Også søndag startet Woods sterkt med birdie på første hull og deretter stødig spill som ga par på hull etter hull. Rivalene pådro seg samtidig flere bogeyer. Halvveis på runden var ledelsen oppe i fem slag, og det så ut til å gå mot en parademarsj mot seier.

Bogey på 10., 15. og 16. hull gjorde at Woods' ledelse var nede i to slag, og presset økte med et dårlig utslag på 17. hull. Veteranen mestret presset, tok seg fint inn og senket parputten han trengte fra en halv meter.

– Det var veldig viktig, for jeg begynte å føle presset, sa Woods.

– På vei mot siste hull slet jeg med å holde tårene tilbake.

På 18. hull havnet utslaget hans i en sandgrav, men han slo seg rutinert inn på greenen og puttet to ganger for par.

– Med en gang jeg fikk ballen på greenen, ga jeg Joey (LaCava, caddien) en «high five». Da visste jeg at det var i boks.

Rose-bonus

De fleste visste hvilken vei det bar da han ledet etter lørdagens runde. Woods er navngjeten for sin evne til å mestre nervepresset som leder siste dag. Han tok sin 80. seier på PGA-touren og vant for 55. gang på 58 forsøk med ledelse etter tre runder.

Verdensener Justin Rose spilte lenge dårlig søndag og sto i fare for å miste sammenlagtseieren i PGA-sluttspillet som er verd 10 millioner dollar. En stund virket det som Woods kunne vinne bonuspotten i tillegg til finaleturneringen, men Rose hentet seg inn og sikret storutbetalingen. Han satte et fint punktum med birdie på siste hull.

– Jeg visste ikke at han hadde avgjort og trodde jeg fortsatt hadde en sjanse da jeg gikk til siste hull, men Justin fortjente det. Han er verdens beste nå, sa Woods.

Billy Horschel, som avsluttet sin siste runde tidlig, endte på 2.-plass i Atlanta. Han noterte en 66-runde søndag og endte totalt ni slag under par, to bak Woods. (NTB)