Endelig kom Skeids første borteseier

Søndag var Tom Nordlie tilbake på en av sine tidligere hjemmebaner, nemlig Gjemselund på Kongsvinger. Vertskapet hadde tilgode å tape på eget gress denne sesongen, mens Skeid hadde tilgode å vinne en bortekamp.

Man kan trygt si at det ikke lå i kortene at Torshov-klubben skulle ta med seg alle poengene hjem, men det gjorde de.

Det sto målløst til pause, men i løpet av to miniutter (fra 58. til 60. spilleminutt) sørget Mesut Can, og Johnny Buduson for at Skeid klatret opp på 14 poeng.

Spesielt viktig var det med tanke på at også Strømmen fikk seg en seier, borte mot bunnlaget Tromsdalen. Dermed har Skeid fremdeles en luke på tre poeng ned til Akershus-klubben, som ligger på kvalikplassen til 2. divisjon, og fire ned til Notodden på dirkete nedrykk.

Notodden tapte 4-0 hjemme mot Sandnes Ulf.