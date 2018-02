Endelig en King-scoring i Premier League igjen

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Nordmannen dunket inn mål etter mål forrige sesong. Det gjorde at han ble koblet til flere store klubber.

Denne sesongen har det gått langt tråere for spissen, som både har slitt med skader og med målformen.

Lørdag startet King på benken, men entret banen allerede etter 13 minutter da han erstattet en skadd Steve Cook i hjemmemøtet med Stoke. Han takket for tilliten ved å utligne til 1-1 etter 70 minutter, mens Lys Mousset sørget for at vertene snudde kampen til 2-1 etter å ha kommet under 0-1 allerede etter fem minutter.

Xherdan Shaqiri ga gjestene fra Stoke en drømmestart, men det holdt ikke til borteseier i Bournemouth.

King fikk ballen inne i feltet og var presis da han plasserte den til 1-1. Kun ni minutter senere fikk Bournemouth frispark. Jordon Ibe slo ballen inn i feltet og fant Mousset på bakre stolpe. Franskmannen headet ballen i nettmaskene.

Seieren gjør at Bournemouth ligger på niendeplass med 31 poeng, mens Stoke faller under streken og ligger på 18.-plass med 24 poeng. (NTB