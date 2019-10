STORO (Dagsavisen): Lørdag tar Lars Lagerbäcks mannskap imot Spania i EM-kvalifiseringen på et fullsatt Ullevaal stadion. Spanjolene har 18 poeng av 18 mulige så langt, mens Norge står med 9 poeng. Tabelltoer Sverige har 11, tabelltreer Romania 10. Dermed kan poeng mot Spania bli svært viktig, skal Norge ha et realistisk håp om EM-plass via gruppespillet.

– Spania er Spania. Det blir en tøff match. De kommer til å ha mye ball, og de har klassespillere overalt, sier visekaptein og tidligere Skeid-spiller Omar Elabdellaoui til Dagsavisen.

Det spanske lagets kanskje største profil, Real Madrid-stopper Sergio Ramos, er kjent for sin provoserende spillestil.

Skal ikke la seg terge

– Forventer du provokasjoner fra Ramos på Ullevaal?

– Han spiller på sin måte, og kommer ikke til å endre seg mot oss. Vi må konsentrere oss om det vi kan gjøre. Men hvis du i forkant vet om at noen vil prøve å påvirke deg, er det lettere å ikke bli provosert. Hvis man derimot lar seg overraske underveis i kampen, og da blir veldig «varm», kan man la seg rive med i negativ forstand, svarer høyrebacken.

Landslagskollega Haitam Aleesami, også han tidligere Skeid-spiller, har ingen planer om å la seg vippe av pinnen av spanjolene.

– En spiller som Ramos gjør jo alt i sin makt for å vinne matcher. Han har «dirty tricks». Hvor han har plukket dem opp, vet jeg ikke. I slummen i Sevilla, kanskje, sier han til Dagsavisen og ler.

– Hvordan håndterer man det?

– Vi må komme med våre triks tilbake, være «streetsmart». Vi kan ikke være for fine. Vi må være litt drittsekker, da.

– På hvilken måte?

– Det blir litt albuer i boksen, men uten å få straffe eller frispark imot. Det er jo på offensiv og defensiv dødball vi forsvarsspillere ofte møtes. Så vi får se. Men plutselig oppfører han seg fint, og så slipper man å tenke så mye på det. Vi får se hva som skjer, sier Amiens-proffen.

Stor leder

Skitne triks til tross, både Aleesami og Elabdellaoui er klare på kvaliteten 33 år gamle Ramos har i seg.

– Det er en toppspiller, en av verdens beste stoppere, sier Aleesami.

– Han har hatt en enorm karriere. En klassespiller, og en stor leder. Ingen tvil om det, sier Elabdellaoui.

– En fantastisk bra spiller, sa Lars Lagerbäck på onsdagens pressekonferanse.

Landslagssjefen svarte følgende på Dagsavisens spørsmål om hvor på banen Spania eventuelt kan straffes av hans norske mannskap:

– Spania har jo en veldig offensiv spillestil. Ser du på kampene deres, står de igjen med bare to stoppere, av og til også med Sergio Busquets som en balansespiller i tillegg. Men ofte bare med stopperne. Da gjelder det for oss å vinne ballen på de riktige stedene. Det er sjansen en motstander av vårt kaliber har mot et lag som Spania. Ellers har de egentlig ingen svakheter.