Elleve seire på fjorten renn

Av Stian Johnsen

ANTHOLZ: Skiskytterstjernen fra Stryn bommet tre ganger i løpet av de fire skytingene og skapte en smule spenning underveis på lørdagens jaktstart. Men farten hans i sporet var så overlegen de nærmeste konkurrentene at han kunne kjøre solo inn mot mål, bukke for publikum og innkassere seieren med 34,8 sekunders margin til toer Antonin Guigonnat.

Man får nesten følelsen av at Thingnes Bø kan vinne ethvert løp selv med bomskudd.

– Jeg føler det ikke slik. I dag hadde jeg en strafferunde å gå på før start. Jeg vinner fordi jeg starter med den luken. For jeg bommer to ganger på liggende, og da ville løpet blitt helt annerledes om vi hadde startet likt. Men jeg går akkurat raskt nok til at de ikke kommer helt inn på meg, sa seiersherren til NTB.

Inspirert av Fourcade

Kun to ganger har han vært utenfor seierspallen i løpet av 14 verdenscupløp. Elleve av dem har endt med seier.

– Er du i absolutt toppform hele tiden?

– Ja, det er bra om dagen, gliset 25-åringen som leder verdenscupen sammenlagt med nesten ufattelige 255 poengs margin til russeren Aleksandr Loginov.

Thingnes Bø er i ferd med å gjøre en av de aller sterkeste sesongene en skiskytter har gjort noensinne.

– Det stemmer kanskje, det. Men (Martin) Fourcade har vært ganske suveren i mange år. Han har vært på det her nivået, og det er gøy endelig å kunne være på samme nivå. Det er en fyr man har sett opp til lenge, sa den sympatiske stryningen.

«Napoleons hær» måtte gi tapt

Faktisk var det fire franskmenn som var nærmest å slå ham på jaktstarten i tynnluften i Antholz. I tur og orden kom Guigonnat, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux og Fourcade i mål etter Thingnes Bø.

– Ja, det var Napoleons hær som kom bak meg. Franskmennene har et vanvittig sterkt lag, og jeg er imponert over det de får til.

Å slå franskmennene – og andre løpere – er like godt hver gang, ifølge Thingnes Bø. Og følelsen av å kunne gå inn på oppløpet alene er alltid spesiell.

– Det er like morsomt og energifylt hver gang. Å være så heldig at du kan ta det med ro, ta inn inntrykkene, hilse på publikum og bare høre jubelbruset, det får du gåsehud av.

Trøkk

Søndag er det fellesstart i Antholz, og Thingnes Bø må finne seg i å være stor favoritt. Han er klar for å legge ned nok en ordentlig innsats i neste års VM-løyper.

– Det er det siste løpet på denne treukersrunden, så det er bare å klinke til og gjøre mitt beste.

Etter Antholz-helgen går turen til Canada og USA. Da blir det trolig hakket mindre publikum og trøkk enn i skiskyttergale Nord-Italia.

– Vi har nok større mulighet for å høre sekunderinger og skrumeldinger der, ja. Og jeg tror smørerne slipper å miste stemmen, smiler Thingnes Bø. (NTB)