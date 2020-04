Torsdag deltok Raja på regjeringens pressekonferanse, der han gjentok at det blir holdt fast på at det ikke er lov med kultur- og idrettskonkurranser med over 500 personer samlet fram til 1. september.

– Det er lov med arrangementer med inn til 50 personer der det ikke er mindre en én meters avstand mellom folk. Vi kan komme med nødvendige avklaringer for idretter med fysisk kontakt 7. mai uten at det ligger noen føringer i det, sa Raja under pressekonferansen

Den planlagte fotballoppstarten har skapt stor debatt. Toppene i Norges Fotballforbund innkalte i forrige uke til pressekonferanse for å fortelle om svært dramatiske utsikter for økonomien både i topp- og breddefotballen.

Ingen prøvekanin

På spørsmål fra NTB fikk Raja spørsmål på hvor lenge det er økonomisk at fotballen må holde sin aktivitet på et minimumsnivå.

– Da vi stengte Norge 12. mars førte det til at flere sektorer har lidd store tap. Det viktigste for oss er de 11.000 lokale lag rundt omkring. Vi har laget en kompensasjonsordning, men dette er ikke en kompensasjonsordning for omsetningstap. Det vil heller ikke bli kompensasjon for sponsorinntekter. Vi jobber målrettet for åpne opp, og det kan komme ytterligere avklaringer 7. mai, sa Raja.

Raja kunne ikke love at fotballen kunne bli en «prøvekanin» i prosessen med å åpne opp samfunnet.

– Jeg har hørt at fotballen kan være en prøvekanin, men vi i regjeringen driver ikke med prøvekaniner. Vi følger rådene vi får fra helsemyndighetene, og da er det ingen farbar vei å drive med prøvekaniner. Vi åpner opp samfunnet gradvis og målrettet og gjør dette slik at vi har kantrolle på smitteutbredelsen. Det håper jeg idretten har forståelse for, sa Raja.

Henstilling

Elitefotballdirektør Lise Klaveness sier til NTB at Norges Fotballforbund fortsatt har tro på en åpning for full trening fra 10. mai og fotballkamper fra 15. juni.

– Vi håper vår henstilling får gjennomslag neste uke, sier Klaveness.

Klaveness sier at det er god kontakt mellom Norges Fotballforbund (NFF), Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene.

– Ja, sammen med NIF har vi en veldig god dialog med helsemyndighetene rundt smittevernfaglig forsvarlige rammer for trening og kamper i toppfotballen. Vi opplever at planene er blitt tatt godt imot, selv om ingen løfter er gitt. Fotballen ønsker å gå foran i arbeidet med å få til en gradvis og kontrollert gjenåpning av idretten. Vi har lagt fram planer som er smittevernfaglig forsvarlig. Vi ønsker ikke å bidra til eksperimentering med liv og helse, men gå foran for å sikre – på en trygg måte – at vi har en fotballhverdag å komme tilbake til etter krisen, sier Klaveness til NTB.