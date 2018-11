Rettighetsforvalter Fotball Media, som eies av Norges Fotballforbund, og Norsk Toppfotball har inngått en avtale med den kinesiske sportsapplikasjonen Dongqiudi.

Det er første gang rettighetene til Eliteserien selges direkte til et utenlandsk marked utenfor Norden og Europa. Kampene blir tilgjengelig for brukere i Kina, som er et enormt marked med sine over 1,3 milliarder innbyggere.

Avtalen gir kineserne retten til å strømme samtlige eliteseriekamper fra 2019-sesongen og ut 2021.

– Dette er spennende for produktet norsk fotball. Volumet de når ut til er stort etter vår målestokk, og dette er første gangen vi har solgt norsk seriefotball til et land utenfor Europa, sier Knut Kristvang i Fotball Media.

To millioner

Dongqiudi vil selv legge på kinesisk kommentatorlyd på sendingene.

Det kinesiske selskapet opplyser at appen har fire millioner aktive, daglige brukere, men så mange som 40 millioner registrerte brukere totalt.

Ifølge VG betalte sportsapplikasjonen i underkant av to millioner kroner for avtalen. Beløpet deles mellom de to eierne av Fotball Media.

Direktør for forretningsutvikling i Dongqiudi, Guo Kaixuan, forklarer kjøpet med at fotball er meget populært i Kina, og at de ønsker å utvide deres tilbud.

Åpner muligheter

Han tror Eliteserien vil fange kinesernes interesse.

– Fotball er den mest populære sporten i Kina og har utviklet seg raskt de siste årene. Naturlig nok er fansen mest fokusert på de beste ligaene, som Premier League, La Liga og Serie A, men de er også interessert i fotball i andre land, og noen er interesserte i spesielle ligaer av forskjellige grunner, sier Kaixuan.

Norsk Toppfotball tror avtalen kan gi synergieffekter for norske klubber.

– Dette åpner helt nye muligheter. Både fra det asiatiske markedet mot klubber i Norge, men også for norske selskaper som er mer interesserte i å profilere seg i utlandet fremfor i Norge, sier kommersiell leder Pål Breen. (NTB)

