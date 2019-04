Eksperter om United: - Må forsterkes betydelig

Av Even Lübeck

Marcus Rashford kunne sendt United opp i ledelsen etter bare drøye minuttet i returoppgjøret i mesterligaen mot Barcelona på Camp Nou, men traff tverrligger og ut. I de resterende 89 minuttene var det kun ett lag på banen, og det var et hjemmelag anført av en sprudlende Lionel Messi.

Barcelona scoret tre mål, hadde seks skudd på mål, 63 prosent ballbesittelse og kjørte over et United-lag som til tider slet med å komme seg over midtbanen.

Lars Tjærnås peker på flere faktorer når det kommer til hvorfor United ikke er i nærheten av å kunne hamle opp med Barcelona på Camp Nou.

– United mangler spill mot forsvar i balanse som er godt nok, samt defensiv soliditet i bakre ledd. Det første er veldig lett å måle opp mot det aller beste laget i verden, som de møtte på Camp Nou. Barcelona svarer på alle spørsmål, presser du høyt spiller de ut et og et ledd, presser du lavt, trenger de seg likevel gjennom, sier den tidligere Wimbledon-assistenten til NTB.

Han mener United ikke har utviklet et eget spill i nærheten av de beste i denne fasen. «Det tar tid, og må jobbes knallhardt med over tid. Det er Ole Gunnar Solskjærs viktigste jobb framover», legger Tjærnås til.

– Kvalitetsforskjell

Thore Haugstad er NRK-journalist og har skrevet mye om både United og Barcelona den siste tiden. Han mener det var klasseforskjell på lagene i Spania.

– Det er kvalitetsforskjell på lagene. Barcelona har talent, de har Lionel Messi, de er rett og slett et mye bedre lag. Det skal være klasseforskjell på lagene, og det er det. Barcelona har spilt så mange av disse kampene før, og de vet akkurat når de skal roe ned og når de skal angripe. United er så langt unna å få med seg noen ting, mener Haugstad.

– Ole Gunnar Solskjær har en stor jobb foran seg med å gjøre dette United-laget til et vinnerlag rent mentalt, for ofte har laget kollapset når ting ikke har gått deres vei, sier Eivind Holth, journalist for supporternettstedet United.no.

Må handle i sommer

Tjærnås mener klubben må fram med pengesekken i sommer om de skal ha noe sjans til å hevde seg mot internasjonale topplag som Barcelona.

– De må få inn en høyreback som er bedre begge veier, og minst én klassestopper. Forskjellen på det de har nå og de beste stopperne i verden er ganske markant, både som spillere og ledere. I tillegg må de erstatte Ander Herrera, og hvis de ikke får fart på Romelu Lukaku, må de ha en nummer 9 som scorer 20+ i sesongen.

Også Haugstad etterlyser en ny høyreback, etter at Victor Lindelöf startet på Camp Nou, Diogo Dalot mot West Ham i helgen og Ashley Young sist uke mot Barcelona på Old Trafford. Med andre ord – tre forskjellige høyrebacker på seks dager.

– I tillegg må Solskjær forsterke midtbanen og få David de Gea til å bli i klubben, utdyper Haugstad.

– Jeg tror Solskjær er fornøyd med den offensive kvaliteten i laget, men han trenger en forsvarssjef og en defensiv midtbanespiller, gjerne med frekvens i beina, som kan erstatte en svak Nemanja Matic. En høyreback og en ren høyreving bør også stå på ønskelista. En spiller som Ashley Young viste i de to kampene mot Barcelona at han ikke har nivået inne, mener Holth.

Har tapt fem av sju

Manchester United fikk et voldsomt oppsving da kristiansunderen erstattet José Mourinho i desember, men de siste månedene har det dabbet av. Rødtrøyene har tapt hele fem av sine sju siste kamper.

Selv 2-1-seirene hjemme mot Watford og West Ham var av det heldige slaget. Solskjær sier han hele tiden har vist at han tok på seg en knalltøff oppgave.

– Vi var klar over at dette ikke ville gå over natten. De neste årene blir viktige for klubben om vi skal nærmere oss nivået til lag som Barcelona, sa han under pressekonferansen etter tirsdagens stortap.

Vil utfordre

Manchester United har ikke vært i nærheten av å vinne Premier League eller Champions League siden Alex Fergusons dager i managerstolen. Store penger er blitt svidd av på Old Trafford, men klubben har fått usedvanlig lite ut av det.

Nå blir det Solskjærs jobb å snu trenden og sørge for at United tar opp kampen med de beste igjen.

– Vi må ha som mål å komme opp på nivået til Barcelona. Det kan vi klare, men vi har en stor jobb foran oss. Skal vi finne tilbake til Manchester Uniteds virkelige nivå og tradisjoner, må vi kunne utfordre Barcelona, sa Solskjær til BT Sport.

Everton neste

Barcelona vant 4-0 sammenlagt i dobbeltmøtet med United. Katalanerne fikk en enkel reise til semifinalen.

– De var et par hakk over oss i disse kampene. Vi ønsker å spille slike oppgjør igjen neste år, så vi har en enormt viktig uke foran oss. Det er ikke tid til å dvele over hva som kunne ha vært. Vi må konsentrere oss om det som skjer i dagene som kommer, mener Solskjær.

Til helgen venter en vrien bortekamp mot Everton. Den må vinnes om United skal henge med i kampen om å bli blant de fire beste i Premier League og skaffe seg mesterligaspill også for neste sesong.

I øyeblikket ligger Solskjærs menn på 6.-plass og er to poeng bak tabellfirer Arsenal. Om ikke lenge skal United også møte Manchester City og Chelsea hjemme på Old Trafford.