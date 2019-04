Ekspert om Dallas' og Zuccas tittelsjanse: – Uforutsigbart, men kan slå hvem som helst

Han mener Mats Zuccarello har tilført Dallas en ekstra dimensjon offensivt og er svært spent foran best av 7-serien i kvartfinalen mot St. Louis Blues.

– Det føles veldig uforutsigbart, selv om St. Louis må regnes som formlag nummer én i NHL, sier Kvatningen til NTB og viser til at Missouri-laget lå helt sist i den nordamerikanske ishockeyligaen så sent som 3. januar.

– De tok seg også forbi et Winnipeg-lag som jeg regnet som en storfavorittene, men som ikke fikk det til å stemme i den serien. Så St. Louis er et veldig bra lag. Men det er Dallas også. Det blir veldig spennende, sier Kvatningen dagen etter å ha sett Stars slå ut Nashville Predators i første runde.

Sterke lag

Stars måtte kjempe nesten hele veien inn for å sikre sluttspillplassen. Det kan faktisk gi laget en fordel i jakten på sitt første Stanley Cup-trofé siden 1999.

– De var i en situasjon der de måtte prestere på slutten av grunnserien, så de har kommet inn i sluttspillet i god form. Og Mats Zuccarello har jo gitt laget en ekstra dimensjon. Nå er det ikke lenger bare én rekke som kan gjøre det, men to. Og de to andre rekkene er veldig solide defensivt. I tillegg har de gode og kanskje litt undervurderte backer, sier Kvatningen, men legger til:

– Jeg tror nok at Dallas trenger at Zuccarello bidrar om de skal ha en sjanse, for St. Louis har egentlig ingen svakheter. På den positive siden ser jeg ingen andre lag som er igjen i sluttspillet, som er særlig bedre. Så om Dallas skulle klare å slå St. Louis, kan de slå hvem som helst.

Verdifull erfaring

Kvatningen trekker fram stjernekeeperen Ben Bishop som Dallas Stars' aller største fordel foran den spennende sluttspillserien. Samtidig skal man ikke undervurdere Mats Zuccarellos rutine fra sluttspill.

Der Stars ikke har gått langt i et sluttspill siden 2007/08-sesongen, har Zuccarello blant annet spilt finale i 2014 med New York Rangers.

– Det er faktisk veldig viktig, spesielt når det er en type som Zuccarello som har den erfaringen. Han er så leken og glad i å spøke med lagkameratene. Han kan gjøre noen «pranks» i garderoben og få medspillerne til å tenke på noe annet enn hvor viktige kampene er, få dem til å le og slappe av litt. Det kan være helt utslagsgivende, og det var nok en av grunnene til at de ønsket Zuccarello, at han har den erfaringen og er den mennesketypen han er.

Uavklart framtid

Kvatningen synes det er morsomt at Zuccarello får vist seg fram for et nytt NHL-lag etter snaut ni sesonger i Rangers.

– Han står ikke tilbake for så veldig mange spillere i NHL. Og nå føler jeg at flere i USA får øynene opp for hvilken spilldriver Zuccarello er, sier han.

Det er enn så lenge helt åpent hvilket lag nordmannen spiller for neste år. Men Stars har selvsagt en fordel ettersom Texas-klubben kan forsøke å sikre seg en langtidskontrakt med Zuccarello innen 1. juli.

– For meg ser det ut til at Dallas fører en sjarmoffensiv mot Zuccarello. De er genuint interessert i å beholde ham, og spillerne ser ut til å elske å ha fått ham inn. Det vil koste dem et førsterundevalg å beholde ham. En stiv pris, men det er verdt det, sier Kvatningen og legger til:

– Skal jeg gjette, gjetter jeg at han blir i Dallas. Men det avhenger av hvilket tilbud Dallas gir ham. Vi så i overgangsvinduet sist at det også er mange andre klubber som snuste på ham.