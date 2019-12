Eirik Kjønø kåret til årets unge trener for andre året på rad

Eirik Kjønø har gjort underverker med Grorud etter at han tok over for Rolf Teigen før forrige sesong. I sin første sesong imponerte han alle med å føre et nederlagsdømt Grorud-lag til opprykkskamp. For det arbeidet ble han kåret til årets unge trener forrige sesong.

Før denne sesongen var forventningene skrudd opp, men Kjønøs menn innfridde. Etter en spennende sesongavslutning endte til slutt Grorud ett poeng foran Åsane på toppen av tabellen, og tok steget opp til 1. divisjon som det første laget fra Groruddalen noensinne.

Dermed var det lite å si på at Kjønø tok prisen, som blir gitt av Norsk fotballtrenerforening, også denne sesongen.

Dette sier Eirik Kjønø til Groruds facebookside:

– Jeg er utrolig stolt over å vinne prisen igjen, det betyr mye for meg. Fotball er ferskvare og det er viktig å feire seire hele veien. At jeg vinner prisen er på grunn av gode resultater og opprykk i år. Opprykket skyldes godt arbeid av mange personer. Vi er en fantastisk liten gjeng i Grorud der alle spiller en viktig rolle. Først og fremt ledelsen som veileder og gir tillit til oss unge personer. Jeg har et fantastisk team med meg som jeg ikke ville byttet mot noen og spillergruppen er en helt rå gjeng som gjør hverdagen til noe jeg glede meg hver dag og jeg føler det aldri som en jobb. Vi har startet på noe stort, men er ikke i mål! Gleder meg til fortsettelsen!»