Eckhoff klinket til med fullt hus i sin første serie. På stående ble det én strafferunde, men Eckhoff var likevel kun drøyt tre sekunder bak teten før den siste runden. I mål toppet Fossum-løperen resultatlista.

– Jeg er veldig fornøyd med liggendeskytingen. Det er spesielt når man ligger ved siden av noen som fyller. Da vet man at lista er lagt, og jeg må skyte fullt, jeg også. Jeg er også veldig fornøyd med stående, sa Eckhoff til NRK.

– Jeg følte meg pigg i løypa, men i Oberhof får man smell på siste runden uansett. Man får ikke noe gratis her, sa hun, selv om hun står med raskest langrennstid.

Marte Olsbu Røiseland noterte seg for én bom i liggendeserien og fikk et tøft utgangspunkt i kampen for sin niende individuelle verdenscupseier. Også på stående ble det en bom for frolendingen. Dermed var hun definitivt ute av seierskampen.

Tandrevold måtte bryte Oberhof-sprinten: – Hun fikk et eller annet slags sjokk

Ingrid Landmark Tandrevold fikk trøbbel på sisterunden og kom ikke til mål på verdenscupsprinten i skiskyting i tyske Oberhof torsdag.

De lite hyggelige TV-bildene viste Fossum-løperen ligge i snøen i den tyske skimetropolen omringet av lagledere. Hva som tvang Tandrevold til å bryte løpet, er usikkert.

Landslagsprofilen skjøt fullt på sin liggende skyting, men måtte tåle en bom på den stående. Ut fra andre skyting lå Tandrevold på en sterk niendeplass.

Landslagstrener Sverre Waaler Kaas sa følgende til NRK om Tandrevolds tilstand:

– Det går etter forholdene bra. Hun er oppe i bua og skifter nå. Hun ble kjørt i ambulanse tilbake til arenaen, men er nå sammen med fysioterapeuten vår. Så ser vi litt hva vi gjør videre.

På spørsmål om hva som forårsaket problemene, sa han:

– Det er vanskelig å si, men hun fikk et eller annet slags sjokk. Hun holdt pusten litt lenge på den siste skytingen, gikk rett ut i strafferunde og fikk ryggen til Tiril. Det var mye som skjedde der. Så merket hun at noe som ikke var hundre prosent i langbakken, og da måtte hun stoppe opp og legge seg ned for å roe seg.

– Kjipt å se

Lagvenninnen Tiril Eckhoff bekreftet også overfor NRK etter målgang at Tandrevold var ved bevissthet. Eckhoff tok seieren i Oberhof.

– Jeg er litt sånn ambivalent. Jeg er veldig fornøyd med mitt eget løp og dritbekymret for Ingrid, sa hun.

– Håper bare ikke det er noe alvorlig. Hun er en god venn, og da er det kjipt å se dette. Det er ikke noe kult med scooter og når man kollapser, fortsatte Eckhoff.

Hun skjønte at noe hadde skjedd på sisterunden.

– Det var sykt merkelig. Jeg gikk forbi henne og tenkte at nå går vi sammen på sisterunden. Så ble hun plutselig borte, og da skjøte jeg at det hadde skjedd noe, sa Oberhof-vinneren.

