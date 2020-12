Eckhoff med ny seier, fikk følge av to svenske på pallen

Fossum-jenta ledet hele veien etter at hun fredag var best på sprinten i de østerrikske skogene. Hun bommet én gang på andre liggende skyting, men var iskald på stående og kunne cruise inn til seier.

De norske løpernes svenske rival Hanna Öberg sikret seg 2.-plassen, mens lillesøster Elvira Öberg ble nummer tre etter å spurtslått Ingrid Landmark Tandrevold.

Også Dorothea Wierer gikk ut på sisterunden med yngste blad Öberg og Tandrevold, men et fall ødela italienerens pallmuligheter.

Det var rød, hvit og blå dominans i Hochfilzen fra start lørdag. Tiril Eckhoff stakk ut fra start åtte sekunder foran Tandrevold og 25 sekunder før Marte Olsbu Røiseland etter trippel norsk på fredagens sprint.

Sistnevnte bommet allerede på første skyting og ble til slutt nummer sju. Likevel forsvarte hun sammenlagtledelsen i verdenscupen.

Karoline Knotten starter som nummer 17, 1.04 bak, og med to bom på første skyting ble det en lang vei opp for Knotten. Hun tok sin første pallplass i Kontiolahti for tre uker siden.

Det ble derimot med de to strafferunden, og Knotten gikk i mål på 19.-plass.

Verdenscup kvinner lørdag, jaktstart 10km (antall bom i parentes):

1) Tiril Eckhoff, Norge 28.24,8 (1), 2) Hanna Öberg, Sverige 0.22,5 min. bak (2), 3) Elvira Öberg, Sverige 0.27,6 (2), 4) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 0.28,2 (2), 5) Dorothea Wierer, Italia 0.42,2 (1), 6) Franziska Preuss, Tyskland 0.49,4 (2), 7) Marte Olsbu Røiseland, Norge 1.03,5 (4), 8) Linn Persson, Sverige 1.04,3 (2), 9) Denise Herrmann, Tyskland 1.13,7 (2), 10) Emma Lunder, Canada 1.23,6 (1).

Øvrig norsk: 19) Karoline Knotten, 2.05,3 (2).