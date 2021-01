Eckhoff med ny oppvisning – nok en triumf i verdenscupen

En feilfri førsteskyting gjorde at Eckhoff økte et fra før solid forsprang. Resten av konkurransen forløp ganske udramatisk for henne helt til siste skyting.

Der kom en bom. Det gjorde at Olsbu Røiseland kom helt opp i ryggen på henne. Dermed ble det en dramatisk innspurt.

Der holdt Eckhoff unna med noen få meter etter å ha gått taktisk lurt. Olsbu Røiseland leverte en meget sterk jaktstart.

Triumfen var Eckhoffs 18. individuelle i verdenscupen. Hun dro også fram en lynrask feilfri skyteserie i stående på vei mot seier. Eckhoff har bedret uttellingen i stående med flere prosent denne vinteren.

30-åringen vant fredagens sprintrenn klart. Det la grunnlaget for jaktstarten som gikk under perfekte skyteforhold i Oberhof. Eckhoff står med seier i fire av sine fem siste renn.

Den norske jenta er i strålende form noen uker før VM i Pokljuka (Slovenia, 11.–21. februar). Eckhoff startet sesongen med elendige resultater i Kontiolahti, men hun kom tilbake på sitt beste nivå etter noen konkurranser.

Søndag er det blandet stafett i Oberhof.