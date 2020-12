Eckhoff inn til sterk annenplass i Østerrike

Eckhoff måtte tåle én bom på liggende og var med det mer eller mindre ute av seierskampen allerede da. På stående skjøt hun fire treff relativt raskt, men så stoppet hun opp. Hun tok seg god tid og kontrollerte inn det siste skuddet. Med det var pallplassen i sikte.

En imponerende sisterunde gjorde at hun gikk seg opp og tok seg forbi tyske Franziska Preuss, som endte 9,9 sekunder bak vinner Alimbekava. Eckhoff havnet 8,5 sekunder bak og fulgte med det opp den imponerende seieren hun tok på jaktstarten i Kontiolahti forrige helg med fire fulle hus.

– Jeg er veldig fornøyd. På siste stående viser jeg at jeg har noe inne i meg, at jeg er ganske god, sa Eckhoff til NRK.

Alimbekava skjøt feilfritt og gikk et imponerende løp og tok ledelsen med sitt startnummer 21.

Leder sprintcupen

Marte Olsbu Røiseland sto med en 2.- og en 4.-plass på de foregående sprintkonkurransene denne sesongen. Hun sto med ni treff før det ble bom på siste skudd på stående og skjøt seg dermed bort fra vinnersjansene. I mål var hun 16,9 sekunder bak Alimbekava. Det holdt til slutt til 4.-plass etter å ha blitt dyttet ned en plass av Eckhoff.

4.-plassen gjør at hun tok over ledelsen i sprintcupen. Den leder hun seks poeng foran Alimbekava og Hanna Öberg. Svensken fikk det ikke til og endte med to strafferunder. Det holdt til 29.-plass, 1.15 minutter bak. Verdenscupen totalt ledes fortsatt av Öberg, mens Alimbekava og Røiseland ligger på delt 2.-plass fem poeng bak.

Røiseland, som hadde startnummer 53, og resten av det norske laget hadde blitt rådet til å starte sent.

– I går ble det veldig polert, så da tenkte vi at det var dumt å starte tidlig, men det ble ikke så varmt i dag, så jeg tror det var ganske jevne forhold, sa Røiseland til NRK:

Imponerende Lien

Ida Lien hadde en bom på liggende, men skjøt feilfritt på stående. Hun sto med 30.-plass som bestenotering i karrieren i verdenscupen, men slo den kraftig da hun endte på 12.-plass.

Karoline Knotten hadde én bom og havnet på 16.-plass, mens Ingrid Landmark Tandrevold fikk to strafferunder og havnet på 19.-plass. Emilie Kalkenberg skjøt to bom på stående og ble nummer 55, 1.58 minutter bak Alimbekava. Det holdt til å kvalifisere seg for søndagens jaktstart i Hochfilzen. Lørdag er det stafett på programmet.

Verdenscup fredag, sprint (antall strafferunder i parentes):

Kvinner, 10 km:

1) Dzinara Alimbekava, Hviterussland 20.12,3 (0), 2) Tiril Eckhoff, Norge 0.8,5 min. bak (1), 3) Franziska Preuss, Tyskland 0.9,9 (1), 4) Marte Olsbu Røiseland, Norge 0.16,9 (1), 5) Marketa Davidova, Tsjekkia 0.19,4 (1), 6) Julia Simon, Frankrike 0.20,1 (2), 7) Lisa Vittozzi, Italia 0.22,3 (0), 8) Dorothea Wierer, Italia 0.25,6 (1), 9) Lisa Theresa Hauser, Østerrike 0.34,1 (1), 10) Clare Egan, USA 0.35,7 (1).

Øvrige norske: 12) Ida Lien 0.42,0 (1), 16) Karoline Knotten 0.49,3 (1), 19) Ingrid Landmark Tandrevold 0.52,3 (2), 55) Emilie Ågheim Kalkenberg 1.58,5 (2).

Verdenscupen (5 av 26):

1) Hanna Öberg, Sverige 216, 2) Alimbekava 211, 3) Røiseland 211, 4) Elvira Öberg, Sverige 172, 5) Johanna Skottheim, Sverige 152, 6) Preuss 150, 7) Eckhoff 148, 8) Wierer 147, 9) Anais Chevalier-Bouchet, Frankrike 142, 10) Denise Herrmann, Tyskland 136.

Øvrige norske (topp 30): 12) Knotten 123, 13) Tandrevold 123.

Sprintcupen (2 av 10):

1) Røiseland 140, 2) Alimbekava 134, 3) H. Öberg 132, 4) E. Öberg 95, 5) Knotten 92, 6) Preuss 91.

Øvrige norske (topp 30): 8) Eckhoff 88, 12) Tandrevold 72, 27) Kalkenberg 38.