Dropper PGA-turnering på Donald Trumps golfbane

Kunngjøringen kommer dager etter at tilhengere av president Donald Trump stormet Kongressen i USAs hovedstad.

– Styret i PGA i USA har stemt for å bruke retten til å avslutte avtalen om å spille PGA-mesterskapet for 2022 på Trump Bedminster, skriver president Jim Richerson i PGA i USA i en uttalelse på Twitter.

Den årlige golfturneringen arrangeres av PGA of America som del av PGA-touren. PGA-mesterskapet er den fjerde og siste majorturnering i herregolf hver sesong.

PGA i USA er den siste i rekken av selskaper og organisasjoner som tar avstand fra den amerikanske presidenten i lys av den siste tids hendelser.

– Det har blitt åpenbart at en gjennomføring av PGA-mesterskapet på Trump Bedminster vil være skadelig for PGA-merkevaren og vil sette PGAs evne til å levere og opprettholde levetiden til vårt oppdrag, la Richerson til i en video som ble publisert på PGAs nettsider.

– Brudd

– Vi har et flott partnerskap med PGA of America og er utrolig skuffet over avgjørelsen, sier en talsperson for Trump-organisasjonen, melder ABC News.

– Dette er et brudd på en bindende avtale, og de har ingen rett til å avslutte avtalen, sier talspersonen videre og viser til at Trump-organisasjonen har brukt «mange, mange millioner dollar» for å forberede PGA-mesterskapet neste år.

Trump er en ivrig golfspiller, og Trump-organisasjonen eier og driver 17 golfbaner rundtom i verden.

Annen turnering flyttet

Trumps splittende retorikk har lenge skapt problemer for sporten han ofte har blitt identifisert med. Det amerikanske golfforbundet sto imot i 2017 da det ble oppfordret til å flytte kvinnenes åpne mesterskap fra Trump Bedminster etter kvinnefiendtlige kommentarer fra Trump i løpet av hans valgkamp.

I 2016 kunngjorde PGA-touren at turneringen World Golf Championship, som hvert år siden 2007 hadde blitt spilt på en Trump-eid bane i Miami i Florida, ble flyttet til Mexico i 2017. Det fikk Trump til å reagere midt under valgkampen.

– De har flyttet World Golf Championships fra Miami til Mexico by. Kan dere tro det? Ikke bra. Men det er greit, folkens. Stem på Donald Trump som president. Om jeg blir deres president, skal jeg sette en stopper for alt dette, sa Trump under et valgkamparrangement i Sacramento i California.