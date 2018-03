Drømmeåpning for Kamara i USA

Sport

Ola Kamara åpnet scoringskontoen for LA Galaxy allerede i sin seriedebut da laget slo Portland Timbers 2-1 i MLS natt til mandag.

Nordmannen var på plass inne i feltet etter 32 minutter og brystet ballen i mål til 1-0 for laget fra Los Angeles.

26-åringen, som bøttet inn mål for Columbus Crew forrige sesong, var et konstant uromoment for sin nye klubb, og etter 34 minutter var han igjen involvert da Romain Alessandrini doblet til 2-0.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sebastian Blanco reduserte til 1-2 for Portland etter 66 minutter, men Galaxy-laget fikk med seg alle tre poengene i serieåpningen.

Kamara ble også kåret til banens beste spiller på MLS-nettstedet mlssoccer.com.

– Signeringen fra Columbus Crew ser ut som en savnet ingrediens for LA. Han tilfører intelligens, besluttsomhet og gode avslutninger, står det om den norske landslagsspissen.

Også Jørgen Skjelvik var på banen i seieren. Midtstopperen spilte hele kampen for Galaxy.

Magnus Wolff Eikrem fikk sin seriedebut for Seattle Sounders da laget tapte 0-1 hjemme mot Los Angeles FC.

Eikrem entret banen etter pause, men måtte innse at det ble tap etter en nydelig matchvinnerscoring av Diego Rossi.

Jo Inge Berget var ikke med i kamptroppen da New York City FC vant 2-0 mot Sporting Kansas City.

(NTB)